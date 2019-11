C'è apprensione in casa Juventus dopo l'infortunio subito da Alex Sandro nell'ultima gara giocata dalla nazionale brasiliana. Il calciatore sudamericano è uno dei titolarissimi in casa Juventus, conseguenza della mentalità di Maurizio Sarri, il quale vuole puntare su un undici piuttosto stabile. Peraltro, il terzino brasiliano finora ha giocato tutte le partite stagionali, tranne quelle contro la Spal e il Torino, in cui è stato sostituito da Matuidi e De Sciglio.

La Juventus, dunque, sta cercando un giocatore che possa rinforzare la fascia sinistra. Sono stati accostati vari nomi alla dirigenza bianconera, ma il giocatore che Sarri gradirebbe di più sarebbe Emerson Palmieri. Il terzino del Chelsea conosce molto bene il tecnico della Juventus, che lo ha già allenato l'anno scorso. Il giocatore della Nazionale italiana sarebbe certamente un ottimo acquisto per il club bianconero, dal momento che conosce già il campionato italiano, avendo militato nelle fila della Roma. Inoltre, Emerson Palmieri è un giocatore assai duttile, impiegabile sia a destra che a sinistra.

Mercato Juventus, possibili colpi Emerson Palmieri e Allan a gennaio

Il Chelsea, comunque, non ha intenzione di fare degli sconti alla Juventus per il cartellino del terzino italo-brasiliano, che viene valutato circa venticinque milioni di euro. Per rinforzare le fasce, comunque, la Juventus segue anche Grimaldo del Benfica, terzino di spinta e Luca Pellegrini. Quest'ultimo è una promessa di scuola Roma che la Juventus ha acquistato in estate e poi girato al Cagliari in prestito.

Il club bianconero potrebbe decidere di farlo arrivare anticipatamente a Torino già nella prossima sessione di Calciomercato invernale. Il club bianconero, comunque, avrebbe intenzione di rinforzare anche il centrocampo a gennaio e avrebbe messo nel mirino Allan del Napoli. Il giocatore brasiliano non ha certamente un buon rapporto con il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, e avrebbe già espresso il desiderio di cambiare aria dopo il ritiro imposto dal presidente ed il conseguente ammutinamento da parte dei calciatori del club partenopeo.

A Napoli la situazione è molto delicata, dunque Allan potrebbe cambiare squadra già all'apertura della sessione invernale. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, comunque, la Juventus dovrebbe guardarsi dalla concorrenza dell'Inter di Antonio Conte, piombata nelle ultime ore sul giocatore sudamericano. Il club nerazzurro, infatti, sarebbe disposto a mettere sul piatto uno tra Vecino, Gagliardini e Politano come contropartita tecnica.

Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime ore.