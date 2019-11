Una delle priorità dell'Inter nelle prossime sessioni di Calciomercato sarà quella di rinforzare il centrocampo. I nerazzurri hanno mostrato ancora qualche carenza in questa prima parte della stagione nonostante l'ottimo avvio che li vede secondi in classifica con trentuno punti, a meno uno dalla Juventus capolista. Gli arrivi di Nicolò Barella e Stefano Sensi hanno dato nuova linfa in mediana ma il tecnico, complici gli infortuni, dispone di poche alternative e non a caso Antonio Conte ha chiesto un rinforzo in quel reparto a gennaio.

Difficile arrivare ai top player ed è per questo si proverà a chiudere per De Paul dell'Udinese. A giugno, invece, il club meneghino sarebbe intenzionato a fare un tentativo per il centrocampista brasiliano del Napoli, Allan Marques, approfittando anche della situazione difficile che gli azzurri stanno attraversando. Marotta starebbe già lavorando sull'operazione e, come riferito da Il Corriere dello Sport, vorrebbe inserire uno tra Vecino, Gagliardini e Politano come contropartita tecnica.

L'Inter punta Allan

L'Inter sarà sicuramente uno dei club più attivi a gennaio. I nerazzurri vogliono assecondare le richieste del proprio tecnico, Antonio Conte, che ha evidenziato le carenze ancora presenti all'interno della propria rosa. E la priorità riguarderà un rinforzo a centrocampo visti i problemi fisici che stanno ritardando il rientro in campo di Stefano Sensi e che hanno bloccato Roberto Gagliardini nelle ultime settimane.

Per gennaio il club meneghino avrebbe avviato i contatti per Rodrigo De Paul mentre per il top player ogni discorso sarebbe rimandato alla prossima estate.

Il nome sul taccuino dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è quello di Allan Marques. Il centrocampista brasiliano non è più ritenuto intoccabile dal Napoli visto che il suo cartellino ha perso moltissimo valore in questi mesi. Basti pensare che solo a gennaio dello scorso anno il Paris Saint Germain sarebbe stato pronto a versare fino a settanta milioni per riuscire a portare il giocatore a Parigi.

La trattativa

La trattativa, comunque, è tutt'altro che semplice dato che il Napoli potrebbe andare a rinforzare una diretta rivale. L'Inter, dal suo canto, è pronta a provarci approfittando anche del caos che in questo momento regna all'ombra del Vesuvio con il rapporto tra giocatori e società ai minimi storici. Allan sarebbe la pedina perfetta per Antonio Conte che ha chiesto un centrocampista in grado di abbinare qualità tecniche a quelle fisiche.

Marotta sta studiando il modo per convincere Aurelio De Laurentiis a privarsene. Per farlo il dirigente nerazzurro è pronto a mettere sul piatto una contropartita tecnica tra Matteo Politano, Matìas Vecino e Roberto Gagliardini più un conguaglio economico. Offerta che potrebbe permettere alle due squadre di realizzare anche una plusvalenza importante in ottica bilancio.