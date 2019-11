Questa mattina la Juventus si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista della partita contro il Milan. La squadra bianconera, dopo aver svolto un lavoro diviso in gruppi nel pomeriggio di ieri, stamattina si è ricompattata per preparare la sfida di domenica sera. Maurizio Sarri ha diversi dubbi in tutti i reparti. Infatti, il tecnico toscano deve scegliere chi far giocare dall'inizio tenendo conto e anche delle condizioni fisiche dei suoi ragazzi.

In questo senso, arrivano buone notizie visto che per Matthijs De Ligt trapela ottimismo e perciò l'olandese dovrebbe tornare in campo dal primo minuto. Anche le condizioni di Cristiano Ronaldo non destano preoccupazioni e mercoledì è stato sostituito solo a scopo precauzionale. Dunque, domenica sera, CR7 guiderà l'attacco bianconero, resta da capire chi giocherà con lui.

Tanti dubbi per Maurizio Sarri

Nei prossimi giorni, Maurizio Sarri dovrà decidere che formazione schierare contro il Milan.

L'allenatore della Juventus ha diversi dubbi a cominciare dalla difesa dove, salvo clamorose sorprese, dovrebbe esserci il ritorno di Matthijs De Ligt. Il rientro dell'olandese non sarà la sola novità del reparto arretrato dei bianconeri visto che ci sarà il ritorno di Juan Cuadrado. Gli altri nodi da sciogliere sono a centrocampo e in avanti. Infatti, in mezzo al campo ci sarà il ritorno tra i titolari di Blaise Matuidi che ovviamente agirà accanto a Miralem Pjanic.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Milan

La terza maglia da titolare, invece, resta un rebus: Sami Khedira potrebbe riposare e perciò resta da capire se Maurizio Sarri impiegherà Aaron Ramsey come mezzala oppure se darà una chance a Emre Can. Poi bisognerà vedere chi occuperà la casella di trequartista. Infatti, è possibile che in quel ruolo torni Federico Bernardeschi che mercoledì ha riposato ma c'è anche l'opzione Douglas Costa. Infine, l'ultimo dubbio di formazione riguarda il partner offensivo di Cristiano Ronaldo visto che è aperto il ballottaggio fra Gonzalo Higuain e Paulo Dybala.

Sabato la Juve si allenerà nel pomeriggio

Per la Juve, sabato, sarà già giorno di vigilia della partita contro il Milan. La squadra di ritroverà al JTC nel pomeriggio. La seduta sarà preceduta dalla conferenza stampa di Maurizio Sarri che si terrà alle ore 14. Ovviamente, nell'allenamento di sabato, il tecnico toscano proverà la formazione da schierare contro il Milan, anche se le scelte definitive le prenderà solo domenica mattina nella tradizionale rifinitura che la Juve svolge nel giorno della partita soprattutto quando si gioca in casa.

Novità video - Juve, Douglas Costa un asso in più contro il Milan Clicca per vedere

Dunque la certezza assoluta delle scelte del tecnico toscano si avranno solo a ridosso del fischio d'inizio della sfida contro i rossoneri.