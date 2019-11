Arrivano notizie davvero molto interessanti per quanto riguarda il Calciomercato del Milan. Stando a quanto riporta Don Garber, commissioner della Major League Soccer, lega di calcio americana, Zlatan Ibrahimovic dovrebbe passare in rossonero nella prossima sessione di calciomercato invernale. Garber è stato intervistato dalla Espn; gli è stato chiesto quale sforzo farà la lega calcistica americana per trattenere il campione svedese negli Stati Uniti, ma lui ha risposto: "Zlatan è un tipo davvero interessante, mi dà molto da fare.

È un uomo di 38 anni che è stato acquistato dal Milan, uno dei migliori club del panorama calcistico mondiale". Dichiarazioni che subito hanno fatto il giro del web, facendo letteralmente sognare i tifosi del Milan. Tali parole, però, non hanno trovato riscontri in Italia. Il club rossonero non ha ancora smentito ufficialmente (ma solo a livello informale), ma a smorzare i toni ci ha pensato Dan Courtemanche, vice presidente esecutivo del comparto comunicazione della Major League Soccer, che ha dichiarato: "Il commissioner Don Garber non ha rivelato che il Milan ha ingaggiato Zlatan Ibrahimovic, come invece ha riportato la stampa internazionale". Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato del Milan.

Mercato Milan, voci sul possibile ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic è il sogno di gran parte dei tifosi rossoneri, anche per il fatto che l'attaccante svedese viene visto come una sorta di possibile risolutore dei problemi che il Milan ha manifestato in questa prima parte di stagione davvero travagliatissima (il club rossonero si trova attualmente nella parte destra della classifica, cosa inimmaginabile ad inizio campionato).

La dirigenza del Milan ha sempre affermato di volere puntare su giocatori molto giovani o comunque possibilmente futuribili (anche per l'eventuale rivendita a prezzo maggiorato, che garantirebbe una plusvalenza). Ibrahimovic, inoltre, avrebbe un ingaggio davvero troppo alto per le casse del club rossonero. Senza contare, poi, il fatto che il giocatore svedese sarebbe stato contattato anche dalla dirigenza del Bologna.

Ibrahimovic è infatti un grande amico di Sinisa Mihajlovic ed ha dichiarato che si trasferirebbe nel capoluogo emiliano solo per il tecnico serbo. Negli ultimi giorni si è anche parlato di un'offerta di otto milioni di euro per un anno e mezzo di contratto che sarebbe stata recapitata ad Ibrahimovic direttamente dal presidente del club felsineo, Saputo. Staremo a vedere quello che succederà. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato.