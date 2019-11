La Juventus sta vivendo un momento molto positivo visti i recenti successi. I bianconeri, mercoledì, hanno ottenuto la qualificazione matematica agli ottavi di finale di Champions League con due giornate di anticipo. Dunque il cambio in estate voluto dalla dirigenza della Juve ha dato i suoi frutti e con Maurizio Sarri la squadra sta proseguendo nel solco del lavoro fatto da Massimiliano Allegri. Certo il tecnico ex Chelsea ha modificato i bianconeri dal punto di vista del gioco confermando però i risultati del suo predecessore.

Proprio del momento della Juve ne ha parlato John Elkann, presidente di FCA, nel corso di un incontro con i ragazzi del politecnico di Torino: "Da tifoso sono molto contento della squadra". Dunque il presidente di FCA, si è detto molto soddisfatto di quanto sta facendo la Juve in questi mesi.

Elkann promuove la Juve

John Elkann, quando può, assiste alle partite della Juventus dalle tribune dell'Allianz Stadium.

Il presidente di FCA, oggi, nel corso di un incontro con gli studenti del politecnico di Torino nell'ambito del Festival della tecnologia, ha avuto l'occasione di parlare del rendimento dei bianconeri. John Elkann, da tifoso juventino, si è detto molto contento del percorso che sta facendo la squadra di Maurizio Sarri. Dunque sicuramente queste parole faranno piacere al tecnico toscano, ai suoi giocatori e ovviamente alla dirigenza della Vecchia Signora. Inoltre, John Elkann ha spiegato di essere orgoglioso di ciò che sta facendo la Juve: "Sono orgoglioso della Juventus".

Sarri e la Juve pensano al campo

Sicuramente i complimenti di un tifoso speciale come John Elkann avranno fatto molto piacere a Maurizio Sarri. Il Presidente di FCA, si è detto orgoglioso e molto contento del club bianconero e non può essere altrimenti visti i recenti risultati ottenuti dalla sua squadra del cuore. Ma Maurizio Sarri e i suoi ragazzi di certo non possono cullarsi sui complimenti che stanno ricevendo e devono già pensare ai prossimi impegni.

La Juve vuole avere un calendario fitto e serrato fino a fine maggio per questo significherebbe essere in corsa su tutti i fronti. Il tecnico toscano ha un alleato in più per andare avanti in tutte le competizioni ovvero una rosa extralarge. Una rosa ampia e profonda che sta permettendo a Maurizio Sarri di dosare le forze dei suoi campioni basti pensare che mercoledì contro la Lokomotiv Mosca ci sono stati ben sette cambi rispetto al derby.

Queste rotazioni hanno consentito a Sarri di continuare a vincere e di permettere a chi era più stanco di riposare in vista della partita contro il Milan. Proprio contro i rossoneri, l'allenatore della Juve presenterà una formazione diversa rispetto a quella di Champions dimostrando ancora una volta che sa sfruttare al meglio la grande abbondanza che ha in ogni reparto la squadra bianconera.