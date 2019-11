Nella giornata di ieri, Maurizio Sarri ha iniziato a ritrovare i primi nazionali e ha così potuto cominciare a preparare la gara contro l'Atalanta. Alla Continassa fra gli altri si è rivisto Cristiano Ronaldo. CR7 è tornato alla base e ha svolto un lavoro di scarico visto che rientrava dalla nazionale portoghese. Ma quello del fenomeno di Madeira non è stato il solo ritorno. Infatti, al JTC sono comparsi anche Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur.

Il numero 10 juventino appena tornato in Italia ha voluto fare un salto nel centro sportivo bianconero per riabbracciare i compagni e Maurizio Sarri, ma la sorpresa più bella l'ha ricevuta quando è tornato a casa. Infatti qualche giorno fra l'argentino ha compiuto 26 anni ma ha festeggiato il suo compleanno lontano dai suoi cari, per questo motivo la sua fidanzata Oriana Sabatini gli ha organizzato una festa a sorpresa.

Quando Paulo Dybala ha varcato la porta della sua casa torinese ha trovato tantissimo palloncini rigorosamente bianconeri e una bellissima torta, anche quella a tema Juventus.

Festa di compleanno bianconera per Dybala

Per Paulo Dybala è sicuramente un periodo di grandi soddisfazioni sia in campo che fuori. Il numero 10 juventino si è ripreso la Juventus a suon di gol e ha allontanato definitivamente le sirene di mercato, ma la Joya anche nella sua vita privata sta vivendo una bellissima storia d'amore con Oriana Sabatini. La love story tra i due va a gonfie vele e spesso condividono con i loro fans alcuni momenti della loro vita.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Gossip

Ieri, Oriana Sabatini ha organizzato una bella sorpresa per il suo fidanzato e gli ha preparato un piccolo party a sorpresa per festeggiare il suo 26º compleanno. La bella cantante e modella su Instagram, ha spiegato che ha potuto celebrare il compleanno di Paulo Dybala in ritardo visto che il giocatore era in ritiro con l'Argentina, ma aggiunto che di sicuro prova il grande amore per il suo fidanzato.

Dybala in ballottaggio con Higuain

Da questo pomeriggio, Paulo Dybala metterà da parte definitivamente gli impegni con l'Argentina e la festa di compleanno organizzatagli dalla sua fidanzata per concentrarsi solo ed esclusivamente sui prossimi impegni con la Juventus. Infatti, la Joya riprenderà ad allenarsi con i compagni anche se martedì prima di tornare a casa aveva fatto un salto alla Continassa per salutare i compagni, ma la sua vera e propria preparazione riprenderà questo pomeriggio.

Novità video - "Un rosso alla violenza": la Serie A in campo per le donne Clicca per vedere

Dunque, Paulo Dybala nei prossimi allenamenti dovrà convincere Sarri ad affidargli una maglia da titolare visto che come spesso è accaduto in questa stagione è in ballottaggio con Gonzalo Higuain. Il Pipita, però, sembra essere in vantaggio sulla Joya poiché ha approfittato della pausa per restare a Torino e allenarsi.