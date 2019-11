Allenamento con tanto pallone oggi alla Continassa per la Juventus. Maurizio Sarri ha iniziato a lavorare a pieno regime per l’Atalanta. Una sfida importante e dura con i bergamaschi, che si presenteranno al gran completo dopo i recuperi di Zapata, Gosens e Freuler. Il tecnico bianconero ha invece molti più dubbi, visto che l’infermeria continua ad essere un punto dolente della stagione bianconera, anche se nelle ultime ore sono arrivate alcune buone notizie.

La notizia di giornata è il ritorno al lavoro di Cristiano Ronaldo che ha svolto un allenamento personalizzato in modo da scaricare le “scorie” delle partite giocate con la Nazionale. Il mini caso scoppiato con le ultime sostituzioni è stato chiuso dallo stesso giocatore proprio mentre era in ritiro con il Portogallo. Ronaldo è pienamente al centro del progetto Juve e contro l’Atalanta sarà con ogni probabilità titolare. Gli acciacchi degli ultimi tempi sembrano essere definitivamente superati.

Juventus: Matuidi ok, Pjanic migliora

Le buone notizie non finiscono qui per la Juventus. Oggi ha svolto l’intero allenamento Blaise Matuidi che sembra aver smaltito l’infortunio alle costole accusato durante la sosta. Il francese a questo punto è uno dei candidati per giocare contro l’Atalanta, anche se lo staff medico non vuole rischiare nulla visto il calendario fittissimo che aspetta i Campioni d’Italia da qui a Natale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

La pratica Champions League è già chiusa ma ci sono ancora due impegni da affrontare, e poi oltre al campionato, con turno infrasettimanale annesso, a fine dicembre arriverà anche la sfida con la Lazio per la Supercoppa Italiana. La sensazione quindi è che per Matuidi non ci sarà nessuna fretta, giocherà solo se sarà al cento per cento.

Stesso discorso per Miralem Pjanic, ancora alle prese con le solite noie muscolari.

Il regista è tornato malconcio dal ritiro della Serbia dopo essersi bloccato con l’Italia. Nulla di grave, ma i continui stop non vanno presi sotto gamba. La buona notizia è che oggi il giocatore ha svolto il lavoro di giornata parzialmente con il gruppo. Un segnale positivo, ma la sua esclusione con l’Atalanta resta molto probabile.

Al suo posto si scalda Rodrigo Bentancur, che dovrà però stare attento al pericolo “giallo”, il sudamericano è in diffida e se verrà ammonito salterà poi la partita con il Sassuolo.

Si ferma Rabiot, ma arrivano buone notizie da Alex Sandro per la Juventus

La brutta notizia delle ultime ore è lo stop di Adrien Rabiot. Il francese ha svolto “lavoro differenziato a causa di un lieve affaticamento all’adduttore sinistro” recita il sito ufficiale della Juventus. Niente di grave, ma qualcosa non va per il verso giusto, così Sarri rischia di non averlo al meglio per il match di sabato.

Un vero peccato, perché sembrava proprio che il transalpino potesse prendersi la maglia da titolare e avere un’occasione in più di mostrare il suo talento. Così in mediana gli unici davvero perfetti dal punto di vista fisico sono Ramsey, Khedira ed Emre Can: i primi due giocheranno, il terzo invece sembra sempre più fuori dai radar di Sarri.

Infine arrivano novità anche sul fronte Alex Sandro. Il brasiliano è tornato dagli ultimi impegni con la Nazionale con un problema al flessore.

Il fiato di tutti alla Continassa è rimasto sospeso per giorni, oggi però sono stati effettuati nuovi esami e l’esito è stato positivo. C’è stato infatti un significativo miglioramento al problema all’adduttore sinistro, ma questo non significa che sarà protagonista con l’Atalanta: resta il fatto che non c’è nulla di grave e quindi per il dicembre “caldo” della Juventus ci sarà anche lui. Probabile invece che a Bergamo tocchi a De Sciglio.