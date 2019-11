Da alcuni anni Cristiano Ronaldo vive una grande storia d'amore con Georgina Rodriguez. CR7 e la modella sono sempre insieme e spesso li si vede sorridenti e felici anche ad eventi mondani. La coppia condivide sui social anche delle bellissime immagini della loro quotidianità insieme ai loro quattro bimbi. Oggi, però, il settimanale Novella 2000 ha rilanciato una clamorosa indiscrezione secondo la quale Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sarebbero sposati in gran segreto.

La cerimonia sarebbe avvenuta in Marocco ed è stata una cerimonia a prova di paparazzo. Dunque per Novella 2000 il campione della Juventus avrebbe fatto il grande passo e avrebbe portato all'altare la sua Georgina.

Ronaldo e Georgina potrebbero essere marito e moglie

Cristiano Ronaldo è uno dei personaggi più chiacchierati del mondo e spesso si parla di lui sia per quanto fa in campo che per la sua vita privata e sentimentale.

Da diversi anni CR7 è felicemente legato a Georgina Rodriguez, dalla quale, due anni fa, ha avuto la sia quartogenita Alana Martina. La piccola proprio la scorsa settimana ha festeggiato il suo compleanno e la bella compagna di Ronaldo ha condiviso le foto del party della piccola sui social. Quella tra Georgina e Cristiano Ronaldo è una storia d'amore meravigliosa e che secondo Novella 2000 la coppia avrebbe scritto un nuovo capitolo della loro vita.

Infatti, per il noto settimanale, CR7 e la sua fidanzata si sarebbero sposati in gran segreto in Marocco. La cerimonia sarebbe stata off limits per i paparazzi. Inoltre, sempre secondo la rivista il fenomeno di Madeira avrebbe addirittura cambiato il suo testamento per tutelare ulteriormente la compagna. Adesso resta solo da capire se questa indiscrezione verrà confermata o smentita ufficialmente.

CR7 pensa al campo

Mentre Novella 2000 lancia la clamorosa indiscrezione delle nozze segrete di Cristiano Ronaldo con Georgina, CR7 si concentra solo ed esclusivamente sul suo lavoro.

Il fenomeno di Madeira oggi è alla Continassa e si sta allenando in vista della gara contro l'Atalanta. Sabato, Ronaldo guiderà l'attacco della Juventus e cercherà di segnare il suo primo gol in trasferta. Infatti, quest'anno CR7 ha segnato solo tra le mura amiche anche se in realtà a Parma e a Milano era andato in rete ma si era visto annullare le sue marcature dal var. Nelle prossime ore Maurizio Sarri deciderà chi sarà il partner d'attacco di CR7 in quel di Bergamo, ovviamente questo ruolo se lo contendono i due argentini Gonzalo Higuain e Paulo Dybala.

Il Pipita però appare in vantaggio per affiancare il cinque volte pallone d'oro visto che ha sfruttato la pausa per lavorare alla Continassa e per questo fa propendere l'ago della bilancia dalla sua parte.