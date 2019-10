Nel periodo di pausa dal campionato, dettata dalle gare per le qualificazioni agli Europei, si fanno i primi calcoli di quelle che sono state le gare di avvio campionato. Calcoli che non prevedono soltanto studi sportivi, ma anche extra- sportivi, come il dato relativo alle medie spettatori. Il sito transfermarkt.com nei giorni scorsi ha analizzato le medie spettatori di tutte le squadre europee, e il dato che è balzato subito agli occhi è stato come l'Italia, almeno per quanto riguarda le affluenze negli stadi, sia in netta difficoltà.

Nei primi 10 posti di questa speciale classifica spettatori, infatti, soltanto l'Inter rappresenta l'Italia (i nerazzurri sono al quinto posto), mentre sul podio ci sono due squadre tedesche (Borussia Dortmund, unica a superare le 80 mila presenze e Bayern) e una spagnola (il Barcellona, secondo solo al Borussia). In tutto, nella top ten c'è stato spazio per 4 squadre inglesi, 3 inglesi, 2 spagnole, 1 italiana.

Scorrendo la classifica, per vedere le altre big italiane, bisogna arrivare al 12° posto con il Milan a quota 58.499 spettatori, seguito al 32° posto dalla Juventus, con 39.381 spettatori. Le altre italiane piazzate bene sono: Fiorentina, 36° posto; Roma e Napoli, rispettivamente in 38^ e 39^ posizione; Lazio 42^; Bologna e Lecce 65^ e 66^. Un posto d'onore, nella top 100 degli stadi con più spettatori, dunque, sia per i felsinei che per i salentini che vantano una media spettatori molto simile: Bologna 24.217, Lecce 24.035. Ma qual è la classifica spettatori delle prime 30 squadre in Italia?

La top 30 delle squadre italiane con più spettatori allo stadio

Detto dell'Inter, unica italiana nei primi 10 posti classifica tra le squadre europee, le altre sul podio per quanto riguarda la media spettatori di questo inizio di campionato sono Milan e Juventus. Se le prime posizioni sembrano essere scontate, essendo le due milanesi e la Juventus le squadre con più tifosi in Italia, non si può dire altrettanto per le altre.

Infatti, nelle prime 30, ci sono anche tifoserie di squadre di Serie B e addirittura Serie C che superano squadre di Serie A per media spettatori. Una vera e propria sorpresa, poiché quasi sempre le squadre di Serie A ovviamente fanno registrare numeri di tifosi allo stadio di gran lunga superiori alle squadre delle categorie inferiori. È il caso, ad esempio, del Bari che in Serie C vanta più spettatori in media di Spal e Sassuolo in Serie A.

Il record attuale di spettatori del Bari si è registrato in Bari-Ternana con oltre 15.300 tifosi sugli spalti. Stessa situazione per la Salernitana in Serie B e la Reggina, in Serie C: entrambe superano per media spettatori una squadra di Serie A come il Sassuolo. Chiude la classifica delle prime 30 squadre italiane con più spettatori, il Perugia, altra squadra di Serie B. Un'altra particolarità è data anche dal fatto che in questi primi 30 posti, oltre alle 20 squadre di Serie A, compaiono lo stesso numero di squadre di Serie B (Salernitana, Frosinone, Benevento, Pisa, Perugia) e di Serie C (Bari, Reggina e Cesena, Vicenza, Ternana): 5 per campionato.

Di seguito, la classifica completa.