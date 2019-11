La Lazio, dopo aver battuto il Milan nel campionato di Serie A, tornerà in campo per la 4ª giornata della fase a gironi di Europa League. La squadra di Simone Inzaghi affronterà il Celtic, contro cui ha perso 2-1 nel match di andata. I biancocelesti, dopo essere passati in vantaggio con Manuel Lazzari, sono stati rimontati dagli scozzesi con Ryan Christie e Christopher Jullien. La classifica nel Gruppo E vede la squadra di Neil Lennon al comando con 7 punti, seguita dal Cluj con 6 punti.

La Lazio insegue con appena 3 punti, mentre chiude la graduatoria il Rennes con 1 punto.

I capitolini sono chiamati alla vittoria allo Stadio Olimpico giovedì 7 novembre 2019. Un ulteriore passo falso potrebbe condannare i biancocelesti all’eliminazione dalla competizione europea. Il fischio d’inizio della partita sarà fissato alle ore 18.55. La diretta tv sarà esclusivamente su Sky, perché TV8 trasmetterà in chiaro la sfida della Roma in serata. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo, con una Lazio vogliosa di riscatto in campo europeo, vediamo se ci sono precedenti tra i due club.

Lazio alla prima assoluta in Europa contro club scozzese in casa

La Lazio non ha mai ospitato una squadra scozzese nelle competizioni UEFA. Il match d’andata è stato il primo incrocio in assoluto per i biancocelesti. Per quanto riguarda il Celtic, invece, abbiamo diverse trasferte in Italia. In 12 partite disputate lontane da Glasgow non ha mai ottenuto vittorie. Il bilancio è di 3 pareggi e 9 sconfitte.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. S.S. Lazio

Nelle ultime 6 uscite, addirittura, hanno messo a segno una sola rete, nel pareggio per 1-1 contro l’Udinese nella stagione 2011/12 di Europa League. Il Milan è l’avversario maggiormente incrociato dal Celtic nelle competizioni europee. Nella stagione 1968/69 ci fu la prima sfida ai quarti di finale della Coppa dei Campioni. Finì 0-0, con i rossoneri poi vittoriosi a Glasgow per 0-1 e qualificati al turno successivo.

Quell’edizione vide poi il Diavolo vincere in finale contro l’Ajax a Madrid. Nelle successive trasferte a Milano, si sono registrate 4 sconfitte per il Celtic.

Anche contro l’Inter non è mai andata bene. Nel 1971/72 finì ancora 0-0 nella semifinale della Coppa dei Campioni, con i nerazzurri poi qualificati all’ultimo atto, dove poi vennero battuti dall’Ajax a Rotterdam. Nell’altra sfida registrata, molto più recente e giocata in Europa League, ci fu una sconfitta per 1-0 a San Siro.

In campo europeo ci sono state anche 3 sconfitte contro la Juventus a Torino e una sconfitta contro la Fiorentina. Sono appena quattro i goal messi a segno in Italia dal Celtic, che lontano da Glasgow ha sempre faticato contro le squadre italiane. Non sarà facile neppure questa volta, visto che la Lazio – escludendo le 2 sconfitte contro Eintracht Francoforte nella passata stagione – aveva avuto una striscia positiva di 17 partite da imbattuta nella fase a gironi di Europa League, con 13 vittorie e 4 pareggi.

Quest’anno ha iniziato con un successo davanti al pubblico di casa, ma ha steccato le trasferte in Romania e Scozia.