Sta per tornare l’appuntamento con la Champions League. In programma ci sarà la 5ª giornata della fase a gironi. Qualche verdetto è già arrivato, ma altri potrebbero essere emessi già al termine delle prossime sfide. La Juventus, già certa della qualificazione agli ottavi di finale, proverà a conquistare anche il primato del Gruppo D. Dovrà vedersela contro l’Atletico Madrid martedì 26 novembre 2019 alle ore 21.00 all’Allianz Stadium.

Basterebbe anche un pareggio per rimanere in vantaggio sugli spagnoli ad una giornata dal termine. I tifosi bianconeri potranno vedere la partita in diretta tv su Canale 5. Questo è il match scelto da Mediaset per la visione in chiaro, mentre tutti gli altri verranno proposti in esclusiva su Sky. Nello stesso girone si affronteranno anche Lokomotiv Mosca e Bayer Leverkusen alle ore 18.55.

Champions League, Atalanta in campo martedì

Oltre alla squadra di Maurizio Sarri, scenderà in campo anche l’Atalanta nella serata di martedì 26 novembre 2019.

I bergamaschi ospiteranno la Dinamo Zagabria alle ore 21.00, provando ad ottenere punti importanti, che permetterebbero di tenere vivo il sogno di qualificazione. Non si potrà più sbagliare, altrimenti sarebbe eliminazione certa dalla Champions League. Nell’altra partita del Gruppo C si sfideranno Manchester City e Shakhtar Donetsk. Gli inglesi hanno sempre vinto in casa nelle precedenti 2 sfide. Nella stagione 2017/18 finì 2-0 con reti di Kevin De Bruyne e Raheem Sterling.

Nella stagione 2018/19 si registrò un netto 6-0 con goal di David Silva, Gabriel Jesus (tripletta), Raheem Sterling e Riyad Mahrez. Staremo a vedere se la squadra ucraina riuscirà ad espugnare l’Etihad Stadium. Tra le altre partite in programma avremo Galatasaray-Club Brugge (ore 18.55) e Real Madrid-PSG per quanto riguarda il Gruppo A, poi, Stella Rossa-Bayern Monaco e Tottenham-Olympiakos per quanto riguarda il Gruppo B. Sulla panchina degli Spurs vedremo il ritorno di José Mourinho in Champions League, subentrato dopo l’esonero di Mauricio Pochettino.

Champions League, Inter e Napoli in campo mercoledì

Non mancheranno partite interessanti anche mercoledì 27 novembre 2019. Tra le squadre attese in campo ci sarà il Napoli, impegnato ad Anfield nella difficile trasferta contro il Liverpool. La squadra di Carlo Ancelotti dovrà vincere per tornare in testa alla classifica del Gruppo E, dove l’altra sfida sarà Genk-Salisburgo. Uno dei match attesi alle ore 18.55 vedrà affrontarsi Valencia e Chelsea del Gruppo H.

Nell’altro incontro di questo girone si sfideranno Lille e Ajax. Nel tardo pomeriggio ci attenderà anche Zenit San Pietroburgo-Lione. L’altra partita del Gruppo G sarà Lipsia-Benfica e si disputerà in serata. Chiudiamo con il Gruppo F dell’Inter, che sarà ospite dello Slavia Praga. I nerazzurri dovranno vincere, ma guarderanno con molta attenzione il match tra Barcellona e Borussia Dortmund. I tedeschi non hanno mai vinto contro i catalani.

La partita dell’andata finì 0-0. Le due squadre si affrontarono anche nella Supercoppa UEFA della stagione 1997/98. L’andata in Spagna finì 2-0 con goal di Luis Enrique e Rivaldo. Il ritorno in Germania si concluse 1-1 con reti di Jörg Heinrich e Giovanni.