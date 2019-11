A distanza di ben quarantadue anni, torna di scena in campionato la sfida Paganese-Bari, un match che molti tifosi di entrambe le compagini sicuramente ricorderanno: nella stagione 1976/1977 le due formazioni diedero vita ad un intenso scontro al vertice, che durò diverse giornate e che si concluse in favore dei pugliesi.

Al Comunale di Pagani, che ben presto diventerà lo stadio Marcello Torre, in memoria del sindaco della cittadina e primo tifoso azzurrostellato, barbaramente ucciso dalla camorra, in quel 17 aprile 1977 si disputava una delle più importanti sfide della quasi centenaria storia della Paganese.

Il confronto terminò con la vittoria di misura della squadra locale, in virtù della rete siglata da Tacchi al 45': al termine del match gli azzurrostellati rosicchiarono punti importanti alla capolista, con il distacco che si accorciò a cinque punti, ma alla fine furono i galletti a festeggiare la promozione in Serie B. Storicamente fu il punto più alto raggiunto dalla compagine campana.

Oggi la situazione è ben diversa: la Paganese, dopo un discreto avvio di stagione, si ritrova a combattere contro un digiuno di vittorie che dura da ben quattro gare.

Dopo la vittoria in rimonta contro l'Avellino, gli azzurrostellati sono incappati in tre sconfitte, nell'ordine, contro Teramo (2-1), Picerno (2-0) e Ternana (2-0), mostrando evidenti lacune, giustificate parzialmente dai numerosi infortuni muscolari che hanno colpito i pezzi pregiati della formazione a disposizione di mister Erra.

Il Bari, invece, ha dovuto fare i conti con un inizio non proprio brillante, che di fatto ha comportato l'esonero del tecnico Cornacchini: al suo posto è arrivato Vivarini, che ha inanellato, tra l'altro, un filotto di nove risultati utili consecutivi. A Pagani i biancorossi cercano continuità contro una squadra sicuramente in difficoltà.

Le probabili formazioni di Paganese-Bari

Gli azzurrostellati dovranno fare a meno degli infortunati Calil e Dramè: solito 3-5-2 per i campani, con Stendardo che dovrebbe tornare in difesa, dopo l'assenza di Terni. In avanti spazio al tandem Alberti-Diop.

I pugliesi confermano Terrani sulla trequarti, mentre il modulo che Vivarini opporrà alla Paganese sarà il 4-3-1-2: in attacco spazio ad Antenucci e Simeri.

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Panariello, Sbampato; Carotenuto, Caccetta, Capece, Gaeta, Perri; Alberti, Diop. Allenatore: Erra

BARI (4-3-1-2): Frattali; Berra, Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Hamlili, Bianco, Schiavone; Terrani; Antenucci, Simeri.

Allenatore: Vivarini

Tabellino Paganese-Bari

PAGANESE: in attesa delle formazioni ufficiali

BARI: in attesa delle formazioni ufficiali

ARBITRO:

MARCATORI:

ARBITRO: Andrea Colombo della sezione di Como (Santi-Pragliola)

NOTE:

ANGOLI:

RECUPERO: