Il 2020 dovrebbe essere molto ricco dal punto di vista del Calciomercato, sia per quanto concerne quello invernale che per quello estivo.

A tal proposito il giornalista della Rai Mario Mattioli a Tuttomercatoweb.com si è soffermato sul mercato di Juventus e Milan, parlando anche delle situazioni di Federico Chiesa e Zlatan Ibrahimovic.

Uno dei nomi più chiacchierati in questi giorni è quello del portiere del Milan e della nazionale italiana Gianluigi Donnarumma, in scadenza di contratto nel 2021 con la società di Elliott.

Secondo Mattioli attualmente il Milan non sarebbe un top club ed è possibile che possa cedere qualche suo grande giocatore, uno di questi è proprio Donnarumma, che potrebbe diventare un investimento per il futuro per la Juventus. A 20 anni infatti il portiere della nazionale italiana ha ancora ampi margini di miglioramento.

'La Juventus potrebbe acquistare Donnarumma e lasciarlo in prestito al Milan'

Secondo Mattioli: 'La Juventus potrebbe acquistare Donnarumma e lasciarlo in prestito al Milan per un altro anno'.

Il noto giornalista della Rai ha parlato di questa possibilità, soprattutto perché l'estremo difensore della nazionale italiana ha il contratto in scadenza nel 2021 e la Juventus, con il probabile rinnovo di contratto fino al 2024 di Szczesny, potrebbe eventualmente decidere di lasciare Gigio in prestito al Milan e farlo ulteriormente maturare. D'altronde la società di Elliott, secondo il noto giornalista, non sarebbe più una grande squadra ed è possibile che decida di cedere qualche sua grande giocatore per finanziare il mercato.

Lo stesso Mattioli si è soffermato anche su Chiesa e sul possibile ritorno di Ibrahimovic in Serie A.

Mattioli su Chiesa e Ibrahimovic

Mario Mattioli ha parlato anche dell'involuzione nel gioco del centrocampista offensivo della Fiorentina Federico Chiesa, che secondo il giornalista starebbe giocando troppo in maniera individuale e con la frenesia di voler ottenere un risultato personale. Per Mattioli, l'abbondanza che ha la Juventus nel ruolo di centrocampista offensivo potrebbe portare la società bianconera ad evitare un investimento pesante per il nazionale italiano.

Riguardo invece a Zlatan Ibrahimovic, che ha ufficializzato il suo addio ai Los Angeles Galaxy, secondo il giornalista sarebbe più probabile un suo arrivo al Bologna che invece non al Milan. Decisivo potrebbe essere il rapporto d'amicizia fra la punta svedese e il tecnico della società emiliana Mihajlovic. Fra l'altro di recente il direttore sportivo degli emiliani ha parlato della possibilità di un arrivo di Ibrahimovic, sottolineando però che tutto dipenderà dal giocatore, in quanto il Bologna sarebbe ben felice di averlo in rosa.