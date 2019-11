Un successo per rendere più interessante una classifica che finora le vede lontane dal raggiungimento dei reciproci obiettivi: con questo spirito scenderanno in campo Paganese e Catania in vista del match, in programma questo pomeriggio allo stadio Marcello Torre, con fischio di inizio fissato per le ore 15:00 e valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie C Girone C.

Gli azzurrostellati di mister Erra non vincono da tre turni, precisamente dallo scorso 13 ottobre, nel 3-1 rifilato all'Avellino di mister Ignoffo, tra l'altro esonerato a margine della sfida di Pagani: successivamente sono arrivate due sconfitte esterne, contro Teramo (2-1) e Picerno (2-0), ed un pareggio interno contro la Vibonese (2-2), che di conseguenza ha fatto scivolare Scarpa e compagni al di fuori della zona play-off, un traguardo fino ad allora inaspettato per una squadra che ha nella salvezza diretta il suo obiettivo stagionale.

In classifica il Catania dista solamente una lunghezza: gli etnei hanno finora totalizzato 17 punti, frutto di cinque successi, altrettante sconfitte e due pareggi, mentre gli azzurrostellati ne hanno racimolato 16, risultato di quattro vittorie, altrettanti pareggi ed altrettante sconfitte. La formazione del tecnico Lucarelli, subentrato a Camplone dopo la clamorosa debacle contro la Vibonese, che nell'occasione asfaltò gli isolani con un perentorio 5-0.

Sotto la nuova gestione i rossoazzurri hanno raccolto solamente due pareggi contro Bisceglie (1-1) e Bari (0-0), entrambi in casa, con il successo che manca allo stesso modo dal 13 ottobre, dove una rete di Mazzarani consentì di superare di misura il Picerno al Massimino.

A dirigere l'incontro Paganese-Catania è stato designato il signor Mario Vigile della sezione di Cosenza, coadiuvato dagli assistenti Alberto Zampese della sezione di Bassano del Grappa e Davide Moro della sezione di Schio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie C Calciomercato

Le probabili formazioni di Paganese-Catania

Erra recupera Diop, oltreché Baiocco, fermatosi dopo il pareggio interno contro la Vibonese: a questi si aggiunge Dramé, il quale era già disponibile per la trasferta di Picerno, ma relegato solamente in panchina, mentre anche Perri è stato convocato, ma difficilmente sarà del match. Nel 3-5-2 che il tecnico di Coperchia opporrà agli etnei, spazio appunto a Baiocco tra i pali, difesa composta da Schiavino e Panariello terzini, con Stendardo centrale.

A centrocampo Capece nel ruolo di playmaker, con Carotenuto e Dramé sugli esterni, mentre Caccetta e Gaeta agiranno all'interno. In attacco Calil dovrebbe vincere il ballottaggio proprio con Diop, il quale, sebbene recuperato, non è ancora al top della forma, anche se non è escluso un suo impiego a match in corso, con Alberti a fare coppia.

Modulo speculare per il Catania, con Lucarelli che dovrebbe schierare Furlan tra i pali, Biagianti centrale di difesa, con Mbende a destra e Silvestri a sinistra.

A centrocampo Calapai e Pinto sugli esterni, Dall'Oglio e Lodi ai fianchi di Welbeck, in attacco Di Piazza farà coppia con Mazzarani. Non saranno del match Fornito, uno degli ex di turno, per scelta tecnica, nonché Saporetti, Llama, Sarno e Distefano, tutti per infortunio.

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Stendardo, Panariello; Carotenuto, Caccetta, Capece, Gaeta, Dramè; Alberti, Calil. A disposizione: Campani, Scevola, Sbampato, Mattia, Bramati, Scarpa, Diop, Lidin, Bonavolontà, Acampora, Guadagni, Perri, Musso.

Allenatore: Alessandro Erra

CATANIA (3-5-2): Furlan; Mbende, Biagianti, Silvestri; Calapai, Dall'Oglio, Welbeck, Lodi, Pinto; Mazzarani, Di Piazza. A disposizione: Martinez, Marchese, Esposito, Noce, Bucolo, Rizzo, Biondi, Di Molfetta, Catania, Curiale, Barisic, Rossetti. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Tabellino Paganese-Catania

PAGANESE: in attesa delle formazioni ufficiali

CATANIA: in attesa delle formazioni ufficiali

ARBITRO: Mario Vigile della sezione di Cosenza (Zampese-Moro)

MARCATORI:

NOTE:

ANGOLI:

RECUPERO: