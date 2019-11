La Juventus di Maurizio Sarri sembra prendere forma e soprattutto in Champions League sta dimostrando a tratti un gioco davvero efficace ed offensivo, d'altronde le quattro vittorie su cinque partite (col successo di Madrid sfuggito solo nel finale) sono un bottino importante per la Juventus nella massima competizione europea. Sui bianconeri e sul tecnico Sarri si è soffermato Arrigo Sacchi, da sempre grande estimatore dell'allenatore toscano. L'ex coach del Milan e commissario tecnico della nazionale italiana ha sottolineato che "la Juve di Sarri contro l'Atletico ha giocato 15’ mandando in visibilio i tifosi" , con palla che viaggiava in maniera veloce, pressing efficace e gioco che evidentemente esaltava la qualità dei singoli. Per Sacchi, "si è visto a sprazzi il calcio brillante e armonioso del maestro Sarri".

'Si è visto a sprazzi il calcio brillante e armonioso del maestro Sarri'

E a tal proposito, Sacchi ha avuto modo di fare i complimenti a Paulo Dybala, definito dall'ex tecnico un vero e proprio fuoriclasse: solo quest'ultimi possono tentare e realizzare un gol come ha fatto il 10 bianconero (ha deciso il match con una punizione da posizione molto defilata). Un primo tempo importante per la Juventus, che conferma i passi in avanti dei bianconeri anche se in Champions League sembrano facilmente trovare le motivazioni per esprimere un gioco brillante ed efficace.

Nel secondo tempo, come sottolineato da Sacchi, la Juventus ha subito il ritorno dell'Atletico Madrid ma di certo la Juventus ha ampi margini di miglioramento.

Sacchi ha sottolineato che Cristiano Ronaldo ritornerà ad essere decisivo

Per Sacchi se Sarri riuscirà a rendere più veloci le giocate dei centrocampisti così come quelle dei difensori che impostano il gioco da dietro (su tutti quelle di Bonucci), la Juventus potrà ambire a prestigiosi traguardi. In merito invece al settore avanzato, l'ex ct della nazionale italiana ha sottolineato che Cristiano Ronaldo migliorerà mentre Higuain e Dybala lo hanno già fatto: se la Juventus riuscirà a fare il definitivo di qualità e a diventare una squadra moderna, potrà ambire ad importanti risultati sportivi.

La Juventus di Maurizio Sarri

Esaminando le partite della Juventus di questo inizio stagione, le migliori prestazioni bianconere sono arrivate nei grandi match: sia contro l'Atletico Madrid all'andata che al ritorno (specialmente nel primo tempo), la squadra ha dimostrato di esprimersi a livelli importanti, così come è capitato in Serie A contro il Napoli (nei primi 60 minuti la Juventus stava 3 a 0 sulla squadra di Ancelotti) e contro l'Inter. Proprio il gol di Higuain che ha portato i bianconeri ad espugnare San Siro è il manifesto del calcio espresso da Maurizio Sarri, fatto di possesso palla, velocità di gioco e verticalizzazione efficace verso il settore avanzato.