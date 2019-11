Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Robin Gosens, talentuoso esterno che milita nelle fila dell'Atalanta. Il giocatore, grazie alla guida di Gian Piero Gasperini, è diventato uno dei migliori interpreti del ruolo in serie A e le sue ottime prestazioni non sono passate di certo inosservate. Il terzino sinistro ha disputato una partita maiuscola proprio contro la Juventus, andando anche in rete. Ha già messo a segno quattro gol in stagione e ha giocato una grandissima gara anche contro la Dinamo Zagabria in Champions League, risultando tra i migliori in campo.

La Juventus ha intenzione di acquistare un terzino sinistro nella prossima sessione di calciomercato invernale, considerando anche i continui problemi fisici di De Sciglio e anche il fatto che Alex Sandro non può bastare a coprire quel ruolo. Ecco dunque che Gosens potrebbe fare molto comodo a mister Sarri.

Mercato Juventus, possibili colpi Gosens e Traoré a gennaio

Robin Gosens sarebbe il primo terzino nella lista di Fabio Paratici, il quale sarebbe stato fortemente sorpreso dalle sue ottime prestazioni.

Il giocatore tedesco, classe 1994, sarebbe seguito anche da altri club (come l'Inter e alcune società della Premier League inglese). Gosens farebbe certamente comodo alla Juventus, al quale non può bastare il solo Alex Sandro, peraltro acciaccato, a coprire la fascia sinistra. Non bisogna poi dimenticare il fatto che sia Danilo che De Sciglio hanno avuto numerosi problemi fisici in questo inizio di stagione. Gosens è un giocatore assai poliedrico, dal momento che può essere impiegato su entrambe le fasce, e soprattutto ha sviluppato un gran senso del gol (come dimostrano i quattro centri stagionali già citati in apertura).

Se la Juventus dovesse mettere sul piatto un'offerta interessante, l'Atalanta potrebbe essere convinta a cederlo già nella prossima sessione di calciomercato invernale. La valutazione di Gosens, comunque, non è inferiore ai venticinque milioni di euro e Percassi non ha certamente intenzione di fare sconti per il suo gioiello. Un'altro giocatore dell'Atalanta al quale la Juventus sarebbe molto interessata è Amad Traore, ala destra di nazionalità ivoriana, cresciuto nelle giovanili orobiche. Si tratta del fratello del calciatore del Sassuolo, ma la Juventus dovrebbe battere la concorrenza del Manchester City, club che sarebbe disposto a mettere sul piatto un'offerta molto alta per strapparlo all'Atalanta.

Intanto, il Borussia Dortmund vorrebbe acquistare Emre Can e Mario Mandzukic a gennaio e avrebbe proposto alla Juventus una cifra superiore ai trenta milioni di euro per entrambi i giocatori.