Cristiano Ronaldo, esattamente alle ore 13:30 di quest'oggi, ha varcato i cancelli della Continassa per riprendere gli allenamenti in vista della gara contro l'Atalanta. CR7 ritroverà Maurizio Sarri e i compagni di squadra dopo la famigerata sostituzione in Juventus-Milan. Il caso però è chiuso già da giorni, come ha spiegato lo stesso fenomeno di Madeira.

Inoltre, Cristiano Ronaldo, quando era al seguito della nazionale portoghese, ha ricevuto una telefonata che gli ha fatto molto piacere e che lo avrebbe ulteriormente rasserenato. Infatti, Pavel Nedved avrebbe chiamato CR7 per complimentarsi per quanto ha fatto con il Portogallo.

A svelare, della telefonata fra l'attaccante portoghese e il vice presidente della Juve è stato "Tuttosport", che ha confermato come, di fatto, la questione della sostituzione nella gara contro il Milan, per il club bianconero e per lo stesso giocatore sia oramai chiusa.

Chiamata fra palloni d'oro

Nessuno più di Pavel Nedved può aver capito il gesto di Cristiano Ronaldo dopo la sostituzione in Juve-Milan.

Infatti, l'ex giocatore ceco e attuale vicepresidente juventino, era maniacale esattamente come CR7: anche lui voleva sempre vincere ed essere al top. Questa telefonata di Nedved è stata particolarmente gradita dal fenomeno di Madeira e testimonia gli ottimi rapporti tra il giocatore e tutta la dirigenza della "Vecchia Signora". Dunque, tutti hanno capito che la rabbia di Cristiano Ronaldo dopo il cambio di quasi due settimane fa, era dovuta soprattutto al fatto che non stava bene.

Poi come ha confermato anche lo stesso CR7: essere sostituito non gli piace, ma ha capito pienamente la scelta di Maurizio Sarri.

Anche il gruppo della Juve ha compreso il nervosismo del cinque volte Pallone d'oro e nessuno nello spogliatoio bianconero pretende le scuse da parte di Cristiano Ronaldo. Ma l'attaccante ha ormai deciso di fare comunque qualcosa per i compagni e nelle prossime ore porterà tutti a cena.

Bianconeri a cena con CR7

La Juventus, oggi, riprenderà gli allenamenti e Maurizio Sarri ritroverà i primi nazionali, e fra questi c'è anche Cristiano Ronaldo.

CR7, proprio poche ore fa, ha varcato i cancelli del JTC, per essere a disposizione del suo tecnico, ma oggi il gruppo non sarà al completo, visto che solo a partire da giovedì l'allenatore ritroverà tutti i suoi uomini.

Quando la squadra sarà al gran completo, oltre a pensare al campo avrà anche un appuntamento extracalcistico: proprio nelle prossime ore infatti si ritroverà per vivere un bel momento di unione.

Infatti Cristiano Ronaldo, mercoledì o giovedì sera, porterà tutti i suoi compagni a cena fuori. L'organizzazione di questo evento sarebbe già partita e si attenderà il rientro dei vari Nazionali in modo che possano parteciparvi tutti. Questa cena sarà un momento importante per il gruppo della Juve che potrà cementarsi ancora di più, anche se l'unione dello spogliatoio bianconero non sarebbe mai stata in discussione.