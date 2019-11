Torino e Inter potrebbero essere due delle società più attive nella prossima sessione di Calciomercato. Per motivi diversi i due club hanno l'esigenza di rinforzare le rispettive rose: il Torino ha bisogno di una svolta dopo un inizio di stagione difficile che lo vede lontano dalle posizioni che contano, i nerazzurri invece sono in piena lotta per il primato in classifica con la Juventus e per tenere testa ai bianconeri devono allungare la squadra a disposizione di Antonio Conte. Interessi, quelli delle due società, che potrebbero anche intrecciarsi nella prossima sessione di calciomercato.

Il Torino punta Borja Valero

Il Torino necessita di rinforzi in vista di gennaio per cercare di dare una svolta ad una stagione partita sicuramente male. I granata sono stati eliminati in Europa League nell'ultimo turno preliminare dal Wolverhampton e adesso navigano in classifica lontani da un piazzamento europeo. Questo nonostante l'obiettivo fosse quello di lottare nuovamente per il sesto posto, ma l'esplosione del Cagliari e le conferme di Lazio, Atalanta e Roma sembrano aver complicato i piani.

La squadra di Mazzarri ha dato segnali di ripresa contro il Brescia nell'ultimo turno, ma la rosa ha bisogno di alcuni ritocchi.

Il club cerca un playmaker in mezzo al campo che sia in grado di dettare i tempi, cosa che al momento manca visto che ci sono per lo più giocatori in grado di rompere il gioco avversario come Rincon, Meité e Lukic e con Baselli che è una mezzala. Per questo motivo il patron Urbano Cairo sarebbe pronto a fare uno sforzo e avrebbe messo nel mirino un giocatore come Borja Valero.

Il centrocampista spagnolo non trova spazio nelle fila dell'Inter, con il tecnico Antonio Conte che non lo ha praticamente mai schierato in campo in queste prime dodici giornate di campionato, se non per qualche spezzone di gara. Il giocatore, però, si sente in grado di poter fare ancora la differenza e per questo motivo a gennaio potrebbe vedere di buon occhio la destinazione granata.

Non solo Borja dall'Inter

Borja Valero non sarebbe l'unico obiettivo del Torino che milita nelle fila dell'Inter.

A causa dei continui acciacchi fisici di Iago Falque, infatti, i granata vorrebbero rinforzare il reparto avanzato e avrebbero messo nel mirino Matteo Politano. Anche l'ex giocatore del Sassuolo ha trovato poco spazio negli schemi di Conte e per questo potrebbe chiedere la cessione a gennaio per poter giocare con maggiore continuità. Mazzarri lo vedrebbe bene al fianco di Belotti, libero di svariare su tutto il fronte offensivo.

L'Inter non chiude le porte ma lo valuta almeno trenta milioni di euro. Non è esclusa una cessione in prestito con diritto o obbligo di riscatto, con i nerazzurri che potrebbero anche chiedere un'opzione proprio su Belotti visto che si cerca un giocatore con quelle caratteristiche da poter alternare o giocare al fianco di Lukaku.