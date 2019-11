Il Milan sta ancora lavorando per trovare il miglior assetto offensivo, nonostante siano già 12 le partite disputate in stagione. Di conseguenza, la classifica non sta sorridendo ai rossoneri, che molto presto dovranno cambiare qualcosa. Tra Piatek e Rafael Leao, sono stati realizzati solo quattro goal, due dei quali su rigore. Considerando che il duo è costato al Milan 58 milioni di euro ('Transfermarkt.com'), il rendimento non è per niente soddisfacente.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', i rossoneri potrebbero valutare di mettere sul mercato l'attaccante polacco. Se non dovessero cambiare le cose prima di gennaio, Piatek potrebbe lasciare il Milan in prestito per ritrovare la fiducia nei suo mezzi. Se dovesse arrivare Ibrahimovic, sarebbe ancora più sensato mandare in prestito Piatek. Il polacco ha ancora alcuni mesi per dimostrare il suo valore, che è ciò che il Milan spera.

Il Genoa, che deve fare i conti anche con il lungo infortunio di Kouame, darebbe il bentornato all'attaccante a braccia aperte, pronto a ricominciare la sua carriera. I rossoneri hanno un buon rapporto con il club e un trasferimento in prestito potrebbe essere un'opzione validissima.

Calciomercato Milan, focus sui giovani: offerta per Gaich

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Ibrahimovic, che potrebbe tornare in Serie A.

Tuttavia, a quanto pare, non ci sono ancora offerte concrete da parte del Milan. Secondo quanto riportato da Nico Schira della Gazzetta dello Sport su Twitter, i rossoneri hanno fatto un'offerta di 10 milioni di euro per l'attaccante ventenne del San Lorenzo, Adolfo Gaich.

#Milan in trattativa con il #SanLorenzo per l’attaccante argentino Adolfo #Gaich. I rossoneri hanno offerto 10 milioni di euro per il cartellino del classe 1999. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) 16 novembre 2019

In effetti, sono in corso trattative tra le due parti per raggiungere l'accordo già a gennaio.

Dato che è stata presentata un'offerta, potrebbero esserci alcuni aggiornamenti in merito nei prossimi giorni. Tuttavia, ancora una volta, l'arrivo di un ventenne inesperto difficilmente risolleverà le sorti del Milan.

In attacco potrebbe arrivare Kean

Il diciannovenne, dopo alcuni mesi impressionanti alla Juventus, si è trasferito all'Everton per 30 milioni di euro. Tuttavia, Moise Kean ha lottato per affermarsi in Inghilterra, facendo solo due partite in Premier League e non riuscendo a segnare un solo gol da agosto.

Secondo il 'Corriere dello Sport', Raiola avrebbe offerto Kean al Milan nel prossimo mercato estivo, anche a causa dei problemi disciplinari che l'attaccante italiano sta avendo in Inghilterra. Il padre di Kean, Jean, ha recentemente insistito sul fatto che la decisione di suo figlio di trasferirsi all'Everton fosse stato un "errore". Si dice che la Roma sia un altro club di Serie A interessato ad acquistare Kean ad un prezzo di saldo nel prossimo mercato di gennaio.