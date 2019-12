La Juventus in questo inizio stagione sta mettendo in evidenza i giocatori più tecnici, merito sicuramente del gioco promosso dal nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri, abile nel valorizzare soprattutto il settore avanzato. Uno dei giocatori che sta esprimendo livelli notevoli è sicuramente Paulo Dybala, decisivo in più partite in Serie A ed in Champions League. La punizione che ha deciso il match contro l'Atletico Madrid è una delizia per gli amanti del calcio ma ciò che ha sorpreso è la capacità dell'argentino di inventare calcio con una facilità importante.

Il 10 bianconero sembra lontano parente del giocatore che faceva difficoltà nella Juventus di Allegri, e se in estate l'idea della società bianconera era quello di cederlo al miglior offerente, questo inizio di stagione ha dato nuove consapevolezze alla dirigenza bianconera che sarebbe pronta a blindarlo per diversi anni a Torino.

Juve, Dybala vorrebbe restare: i bianconeri pronti a blindarlo

Secondo Tuttosport, la dirigenza bianconera è pronto a blindare Paulo Dybala. L'avvio importante di questa stagione sta convincendo la società ad affidarsi anche in futuro alle qualità tecniche del 10 bianconero, che oltre ad essere decisivo sul campo, ha sicuramente molto appeal a livello commerciale.

Il viso da bambino ed una tecnica sopraffina hanno portato Dybala ad incrementare molto il 'popolo' di follower che lo segue sui social network e considerando l'attenzione che la società bianconera dà al marketing ed al merchandising, sembra quindi quasi scontato il prolungamento di contratto per l'argentino. Attualmente ha un'intesa contrattuale con la Juventus fino a giugno 2022 ma di certo alcune società di Premier League, su tutte il Tottenham, non avrebbero problemi ad offrire un'importante somma sia alla Juventus che al giocatore.

Paratici quindi, dopo i rinnovi di contratto di Bonucci e Cuadrado e quelli probabili di Szczesny e Matuidi, sarebbe pronto a lavorare anche sul prolungamento di Paulo Dybala già ad inizio gennaio 2020.

I rinnovi di contratto alla Juventus

Come già anticipato in precedenza, la Juventus è pronta a lavorare su alcuni rinnovi di contratto: abbiamo parlato di Bonucci, Cuadrado, Szczesny, Matuidi, i prossimi potrebbero essere sia Dybala che Higuain. A proposito del 21 bianconero, ha il contratto in scadenza nel 2021 con la Juventus e secondo le ultime indiscrezioni, vorrebbe chiudere la carriera in bianconero.

La dirigenza potrebbe offrirgli un rinnovo di contratto fino al 2022, con possibilità di spalmatura dell'attuale ingaggio. Il 21 bianconero guadagna fino al 2021 7,5 milioni di euro netti a stagione.