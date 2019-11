Le ultime notizie sul Calciomercato della Juventus riguardano Paulo Dybala e non è una novità. La Joya, dopo che in estate sembrava vicinissimo all’addio, oggi ha ritrovato l’antico smalto diventando protagonista in bianconero. Lui d’altronde aveva sempre creduto di poter essere importante anche con Maurizio Sarri e i fatti gli stanno dando ragione. Il cambio di modulo, con le due punte 'strette', gli permette di giocare più vicino alla porta e duettare con il compagno di reparto.

Così le sue prestazioni sono cresciute con tanti gol importanti e un rendimento che ora assomiglia molto a quello degli anni migliori.

La nuova verve avrebbe però riacceso su di lui i riflettori del mercato. Le grandi d’Europa, come PSG e Real Madrid, lo starebbero ancora osservando e sarebbero sempre più convinte ad alzare il pressing, se non a gennaio, la prossima estate. La valutazione è sempre vicina ai 100 milioni ed è proprio per questa ragione che nulla sul suo futuro può essere escluso.

Se davvero dovesse arrivare un’offerta del genere, la Juve non potrebbe rifiutarla a cuor leggero, in ballo ci sarebbe infatti una plusvalenza da oltre 50 milioni che farebbe gola sul fronte del bilancio.

Idea rinnovo per Dybala

Per allontanare il canto delle sirene ci sarebbe un piano da studiare per i dirigenti della Juventus. Il modo più semplice per tenersi stretto Paulo Dybala sarebbe quello di investire su di lui anche per il futuro, rinnovandogli il contratto attualmente in scadenza nel 2022.

Tutto dipenderà dalle decisioni della dirigenza, blindarlo significherebbe allontanarlo dal mercato e puntare forte sull’argentino oggi e nei prossimi anni.

Chi sarebbe di certo felice di questa soluzione sarebbe lo stesso Dybala. L’attaccante non ha nessuna intenzione di lasciare Torino, forse non lo ha ribadito spesso a parole, ma i fatti sono lì a dimostrarlo. La sua forte convinzione ha allontanato in estate Manchester United e Tottenham che avrebbero fatto carte false per averlo.

Le due inglesi avevano già iniziato la trattativa con il ragazzo che però ha sempre rifiutato il doppio corteggiamento. Nessun rifiuto invece incontrerebbe una trattativa con la Juve per il rinnovo in cui si dovrebbero solo sciogliere alcuni nodi legati ai diritti d’immagine.

PSG e Real Madrid non avrebbero mollato, Juventus in attesa

Vista così, sembra proprio che Dybala non lascerà la Juventus per molto tempo. Il problema è che proprio i tentennamenti estivi del club torinese hanno lasciato uno spazio nella testa di quei dirigenti che sognano l’argentino.

In primis in Leonardo del Paris Saint Germain che avrebbe puntato forte su di lui in caso di cessione di Neymar già nei mesi scorsi. Il discorso rimane aperto visto che il brasiliano continua a guardarsi intorno per cambiare aria. La soluzione Dybala però è poco percorribile anche secondo i media francesi, il sito foot-sur7 ammette che le speranze di vederlo giocare in Ligue 1 sono ridotte al lumicino.

Un sospiro di sollievo per tutti i tifosi dei Campioni d’Italia, che però non basta ad allontanare definitivamente la Joja dal mercato. Tornano infatti dalla Spagna le voci di un interessamento del Real Madrid che dovrà liberarsi presto di Bale. Il nome dell’argentino sarebbe stato suggerito da Zidane in persona, l’ex di turno quindi si intromette nei piani bianconeri non solo per Pogba. Paris Saint Germain e Real Madrid continuano a monitorare la situazione, il calciatore vorrebbe rimanere a Torino e allungare il contratto, ma per ora nulla si è mosso.

La palla è tutta nelle mani dei dirigenti piemontesi che dovranno davvero decidere cosa fare con il numero 10.