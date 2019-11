Si parla molto di mercato in questa fase della stagione, in quanto a gennaio gran parte delle società potrebbero attingere al Calciomercato per rinforzare la propria rosa. Juventus, Inter, Milan potrebbero essere alcune delle protagoniste del mercato ma i bianconeri in questa fase sono impegnati anche a sistemare le situazioni contrattuali di alcuni giocatori. Di recente la società bianconera ha ufficializzato i rinnovi di contratto del terzino destro Cuadrado, che si è legato alla Juventus fino a giugno 2020, e di Bonucci, che ha firmato una nuova intesa contrattuale fino a giugno 2024.

I due potrebbero però non essere i soli a consolidare il legame professionale con la società bianconera: secondo il noto sito sportivo tuttomercatoweb.com, la dirigenza starebbe infatti lavorando al rinnovo di contratto del portiere polacco Szczesny e del centrocampista francese Matuidi.

Juventus, pronti i rinnovi di contratto di Szczesny e Matuidi

Si sta confermando uno dei migliori portieri a livello europeo e la Juventus è pronta a blindarlo per diversi anni ed affidargli la porta bianconera almeno fino a giugno 2024: secondo tuttomercatoweb.com, la Juventus è pronta a far firmare una nuova intesa contrattuale quindi all'attuale portiere titolare Szczesny ma l'estremo difensore non dovrebbe essere il solo a legarsi ai bianconeri.

Anche Blaise Matuidi, in scadenza a giugno 2020, dovrebbe allungare la sua permanenza a Torino almeno fino a giugno 2022. Il nazionale francese è elemento importante per Sarri perché garantisce molta quantità e corsa ad un centrocampo molto statico soprattutto quando giocano titolari Pjanic e Khedira. Successivamente la Juventus potrebbe iniziare a lavorare anche su altre situazioni contrattuali, come quella di Higuain e Dybala, entrambi legati alla Juventus fino al 2022.

Il mercato di gennaio

Se da una parte la dirigenza è pronta a confermare alcuni giocatori, dobbiamo però aspettarci anche delle cessioni per motivi di bilancio: l'aumento di capitale sarà fondamentale per ripianare i debiti finanziari e per investire su altri potenziali fuoriclasse ma sarà importante recuperare delle somme anche dai giocatori che non rientrano nei piani societari.

Mandzukic è il principale indiziato a lasciare Torino a gennaio così come Perin e Pjaca, che potrebbero trasferirsi in prestito per recuperare la loro forma ottimale dopo gli infortuni di fine scorsa stagione. Infine non è esclusa la cessione di uno dei difensori centrali riserve dei titolari: Rugani piace alla Roma mentre Demiral interessa al Milan, alla ricerca di un centrale affidabile dopo l'infortunio del brasiliano Duarte.