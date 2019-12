Arrivano indiscrezioni davvero molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Virgil Van Dijk, al momento considerato dagli esperti il più forte difensore centrale al mondo. Come riportano la stampa spagnola e quella britannica, il giocatore della nazionale "orange" non ha ancora trovato il rinnovo del contratto con il Liverpool, club che ha condotto alla conquista della Champions League l'anno scorso, grazie alle sue prestazioni maiuscole.

La Juventus starebbe monitorando con grande attenzione la situazione; il candidato al Pallone d'Oro di quest'anno, infatti, chiede un ingaggio pari al suo connazionale De Ligt, il quale percepisce sette milioni e mezzo di euro a stagione. Nella prossima sessione di calciomercato estivo, non si esclude che la Juventus possa mettere sul piatto una super offerta al Liverpool, nel caso in cui Van Dijk non arrivasse a trovare l'accordo per il rinnovo del contratto con il club britannico.

Mercato Juventus, Paratici monitora Van Dijk

La Juventus, comunque, dovrà guardarsi dalla concorrenza di alcuni dei migliori club del panorama calcistico europeo.

Stiamo parlando del Real Madrid e del Paris Saint Germain, società che sarebbero disposte a mettere sul piatto cifre enormi per arrivare al fortissimo difensore olandese. Van Dijk potrebbe diventare il centrale più caro al mondo dopo Harry Maguire, che è stato pagato dal Manchester United più di novanta milioni di euro nella scorsa sessione di calciomercato estivo. La Juventus, con l'eventuale acquisto di Van Dijk, formerebbe una coppia di difensori tutta olandese, considerata la presenza di De Ligt in squadra.

La Juventus, comunque, sta monitorando anche alcuni profili per rinforzare il centrocampo. L'ultimo nome accostato ai bianconeri è quello di Glen Kamara, giocatore finlandese di ventiquattro anni in forza ai Rangers Glasgow, squadra allenata da Steven Gerrard. Stando a quanto riporta il noto quotidiano britannico "Daily Record", la Juventus starebbe seriamente pensando di fare un'offerta di circa dieci milioni di euro per il giocatore. L'affare, però, non dovrebbe andare in porto a gennaio, dal momento che la dirigenza dei Rangers Glasgow non vorrebbe sfaldare la squadra.

In ogni caso, la Juventus dovrebbe vendere alcuni giocatori nella prossima sessione di calciomercato invernale. Uno dei calciatori che dovrebbe lasciare Torino è Emre Can. Il tedesco, escluso dalla lista della Champions League, ha offerto una pessima prestazione contro il Sassuolo e sembra abbia intenzione di proseguire la sua carriera altrove.