La Juventus si lecca le ferite dopo l'affare sfumato con il Salisburgo e che avrebbe portato a Torino la punta norvegese Haaland. Sorprende molto come i bianconeri siano stati scavalcati dal Borussia Dortmund, che ha pagato la clausola rescissoria da 20 milioni di euro e già dal 3 gennaio la punta norvegese sarà a disposizione del tecnico Favre per il ritiro invernale della squadra tedesca. Tanti media sportivi negli ultimi giorni davano la Juventus in vantaggio per l'acquisto della punta norvegese, soprattutto perché i bianconeri sono riusciti a piazzare al Al-Duhail la punta croata Mandzukic, incassando circa 5 milioni di euro e risparmiando sull'ingaggio da 5,5 milioni di euro fino a giugno 2021.

Secondo Calciomercato.it, ci sarebbe però una motivazione per la quale i bianconeri non avrebbero affondato per Haaland: la Juventus vuole arrivare al centrocampista offensivo del Borussia Dortmund Jadon Sancho. Il nazionale inglese sarebbe il vero obiettivo del calciomercato estivo 2020, ma come è noto, i bianconeri dovranno sborsare molto per portarlo a Torino.

Juve, il possibile colpo del 2020 potrebbe essere Sancho

Secondo Calciomercato.it, la Juventus è pronta ad investire sul centrocampista offensivo inglese Jadon Sancho.

In estate infatti i bianconeri potrebbero decidere di fare un super acquisto anche per 'giustificare' l'ufficializzazione dell'aumento di capitale di questo fine 2019 da 300 milioni di euro. Di certo, non manca la concorrenza per il nazionale inglese, inoltre la valutazione che il Borussia Dortmund fa del suo centrocampista offensivo è di almeno 100 milioni di euro. L'idea della Juventus è di investire su un giovane (Sancho è classe 2000) anche per ringiovanire l'attuale settore avanzato bianconero, un esterno offensivo che potrebbe essere utile a Sarri per promuovere il suo 4-3-3. In questa stagione il tecnico toscano ha inizialmente adottato il 4-3-3 per poi successivamente ripiegare sul 4-3-1-2, schierando come trequartista centrale Bernardeschi.

Juventus, l'alternativa a Sancho

Sancho potrebbe essere un obiettivo, di certo molto costoso per le casse bianconere: secondo calciomercato.it, qualora la Juventus non riuscisse ad arrivare al nazionale inglese, potrebbe decidere di investire sulla punta olandese del PSV Eindhoven Donyell Malen.

Il classe 1999 in questa prima parte della stagione ha già segnato 17 gol con la società olandese ed è valutato molto meno del centrocampista offensivo inglese, circa 50 milioni di euro. Fra l'altro l'olandese ha come agente sportivo quel Mino Raiola, che dalla cessione di Haaland al Borussia Dortmund ha guadagnato una super commissione.