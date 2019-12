La Juventus, come confermato più volte dal direttore sportivo bianconero Fabio Paratici, ha una rosa abbondante che soddisfa anche il suo tecnico Maurizio Sarri, proprio per questo non dovrebbero esserci acquisti durante il Calciomercato invernale. Possibili invece alcune cessioni, sia per alleggerire la rosa che per accontentare quei giocatori che non stanno avendo molto spazio in bianconero. I principali indiziati a lasciare la Juventus sono Mario Mandzukic, Emre Can, Perin e Pjaca, quest'ultimi due probabilmente in prestito.

Proprio l'eventuali cessioni di Mandzukic e di Emre Can potrebbero eventualmente spingere la dirigenza bianconera ad anticipare la trattativa già a gennaio: come scrive il noto giornale sportivo romano 'Il Corriere dello Sport' la Juventus è interessata alla punta norvegese del Salisburgo Haaland, uno dei protagonisti della prima fase della Champions League. L'ex Molde è ambito da molte società europee ma la Juventus spera anche nel suo agente sportivo, quel Mino Raiola che la scorsa estate è stato uno degli artefici del passaggio di De Ligt dall'Ajax alla Juventus.

Juventus, offerti 3 milioni di euro a stagione ad Haaland

La Juventus, come dicevamo, è interessata alla punta norvegese, al punto che avrebbe avanzato un'offerta al giocatore da 3 milioni di euro a stagione più bonus.

Un contratto importante per un classe 2000 che però vorrebbe la garanzia di poter giocare titolare. La punta norvegese è consapevole della possibilità di non avere molto spazio in bianconero considerando l'attuale settore avanzato della Juventus, ecco perché starebbe pensando di considerare una tappa intermedia prima di arrivare ad una società importante come quella bianconera. Sul giocatore ci sono il Manchester United, con il suo connazionale Solskjaer che spinge per il suo acquisto, Borussia Dortmund e Lipsia. Di certo l'eventuale approdo del giocatore in una di queste squadre potrebbe non essere l'ideale per la Juventus, che attualmente potrebbe acquistarlo ad una somma vantaggiosa per le potenzialità del giocatore, ovvero circa 30 milioni di euro.

Le cessioni della Juventus

Come dicevamo, le eventuali cessioni di Mandzukic ed Emre Can potrebbero facilitare l'acquisto di Haaland.

La punta croata piace sempre in Qatar, dove avrebbe la possibilità di guadagnare somme importanti per diversi anni. Riguardo al nazionale tedesco, piace al Borussia Dortmund e al Paris Saint Germain ma la Juventus vorrebbe incassare dalla sua cessione almeno 35-40 milioni. Diversa l'evoluzione di Perin e Pjaca, che potrebbero lasciare in prestito la Juventus: il portiere potrebbe ritornare al Genoa mentre il centrocampista offensivo piace al Brescia.