Le ultime voci sul Calciomercato della Juventus si concentrano su Joseph Guardiola, certamente uno degli allenatori più chiacchierati del momento, il quale però smentisce l'esistenza di una clausola che gli permetterebbe di liberarsi dal Manchester City prima del 2021. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla stampa britannica, infatti, il manager spagnolo potrebbe lasciare il City al termine della stagione. Il club britannico si trova al terzo posto della classifica della Premier League, a ben quattordici punti di distanza dal Liverpool di Jurgen Klopp.

Guardiola starebbe subendo notevoli pressioni dall'ambiente, dal momento che i tifosi del Manchester City non sarebbero affatto soddisfatti del rendimento della squadra allenata dal tecnico spagnolo. Il suo nome è stato più volte accostato alla Juventus dopo l'addio a Massimiliano Allegri e non si esclude che pensi a ritornare in Italia (è stato giocatore del Brescia e compagno di Roberto Baggio). Secondo la stampa britannica, la Juventus starebbe seguendo con grande attenzione la situazione relativa a Guardiola.

Guardiola smentisce l'esistenza della clausola con il City

Come riporta il noto quotidiano inglese Daily Express, su Joseph Guardiola ci sarebbe anche il club catalano del Barcellona. Pare, infatti, che in Catalogna ci sia tanta nostalgia dell'allenatore spagnolo, che è stato giocatore e tecnico dei catalani (è considerato dagli esperti uno degli allenatori più rivoluzionari della storia del calcio, avendo inventato il tiki-taka proprio a Barcellona). Il club catalano starebbe pensando a lui come possibile successore dell'attuale mister, Ernesto Valverde, il cui ciclo sembrerebbe giunto al termine.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Juventus Calciomercato

Per Guardiola, inoltre, si è parlato non solo di Juventus, ma anche di un possibile ritorno al Bayern Monaco. Tuttavia, il tecnico spagnolo ha smentito l'esistenza della clausola che gli permetterebbe di lasciare il City al termine della stagione.Intanto, la Juventus lavora con grande attenzione per la prossima sessione di calciomercato invernale e starebbe monitorando uno degli attaccanti più sorprendenti di questo momento, Erling Braut Haaland. Il gioiello assistito da Mino Raiola potrebbe liberarsi già a gennaio; basterà versare al Red Bull Salisburgo i 20 milioni della clausola.

La Juventus, però, dovrà guardarsi dalla concorrenza del Manchester United, squadra fortemente interessata al bomber norvegese. Stando a quanto riporta il Daily Star, Solskyaer avrebbe comunicato alla dirigenza dei Red Devils la sua volontà di puntare tutto sul centravanti del Salisburgo.