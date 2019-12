Lunedì 16 dicembre, alle ore 20:45, si concluderà la sedicesima giornata di campionato con il match tra il Cagliati e la Lazio. Il posticipo del lunedì sarà una vera e propria sfida per la Champions League. Forse anche per qualcosa di più, in particolare per la Lazio che in caso di vittoria andrebbe a meno tre punti dalla coppia capolista composta da Inter e Juventus. Entrambe le squadre arrivano al match di stasera in uno stato di forma incredibile: i padroni di casa del Cagliari, infatti, non perdono dal match contro l'Inter del primo settembre (13 risultati utili consecutivi in campionato). La Lazio, dal canto suo, non perde dal 25 settembre (sempre contro l'Inter) e viene da sette vittorie consecutive in campionato.

Le probabili scelte di Maran

Il Cagliari di Maran cercherà di allungare ancora la striscia di imbattibilità e per questo schiererà tutti i titolari. Nonostante questo, numerosi sono gli assenti: oltre a Pavoletti e Cragno (fuori da inizio stagione), non saranno della partita neanche Olsen (fuori per squalifica), Ceppitelli e Rog (squalificato dopo la partita contro il Sassuolo della scorsa settimana). L'unico dubbio per i sardi è quello sulla fascia destra tra Cacciatore e Faragò. In porta sarà schierato Rafael; difesa a quattro con uno tra Cacciatore e Faragò sulla destra, Pellegrini sulla sinistra e coppia centrale che sarà composta da Pisacane e Klavan.

Centrocampo a tre con Cigarini in cabina di regia, Nandez e Ionita. Sulla trequarti intoccabile Nainggolan mentre la coppia d'attacco sarà composta da Joao Pedro e Simeone.

Probabile formazione Cagliari (4-3-1-2): Rafael, Faragò/Cacciatore-Pisacane-Klavan-Pellegrini, Nandez-Cigarini-Ionita, Nainggolan, Simeone-Joao Pedro.

La probabile formazione della Lazio

Anche la Lazio di Simone Inzaghi vorrà vincere per continuare a sognare lo scudetto. Gli unici assenti saranno Vavro e Lukaku. L'undici che dovrebbe essere schierato da titolare da Simone Inzaghi dovrebbe essere lo stesso che abbiamo visto sabato scorso nella sfida (poi vinta) contro la Juventus di Sarri.

In porta confermatissimo Strakosha; classica difesa a tre composta da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Centrocampo a 5 con Lazzari e Lulic sulle fasce, Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Lucas Leiva al centro. Coppia d'attacco confermatissima e sarà composta da Immobile e Correa.

Probabile formazione Lazio (3-5-2): Strakosha, Luiz Felipe-Acerbi-Radu, Lazzari-Milinkovic Savic-Lucas Leiva-Luis Alberto-Lulic, Immobile-Correa.

Il match sarà visibile in diretta su Sky, canale Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251.

Il commento sarà affidato alla coppia composta da Andrea Marinozzi e Massimo Ambrosini.