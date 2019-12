C’è un nome nuovo per il Calciomercato della Juventus: è Esteban Andrada, portiere di 28 anni del Boca Juniors. L’estremo difensore che conta 4 presenze con la selezione maggiore dell’Argentina sembra destinato a sbarcare in Europa durante la prossima estate. Tanti sono i club interessati e ad ingolosire è anche il prezzo del cartellino, relativamente basso rispetto alle cifre che girano ultimamente sul mercato. Il sudamericano infatti ha una clausola rescissoria tra i 23 e i 25 milioni di euro che potrebbe liberarlo senza alcuna trattativa con il club gialloblu.

Gigante di 194 centimetri nasce e cresce calcisticamente nel Lanus, poi va in prestito nell’Arsenal Fc e infine approda al Boca dove si fa conoscere dal grande pubblico a suon di parate. In questa stagione dopo 15 gare ha incassata solo 6 gol mantenendo la sua porta inviolata in ben 10 occasioni. Numeri e prestazioni che stanno facendo il giro del mondo, attirando le attenzione di almeno quattro grandi club europei.

Calciomercato Juventus: il dopo Buffon potrebbe essere Andrada

Tra questi c’è la Juventus che avrebbe messo nel mirino Andrada per il calciomercato di giugno. Un portiere servirà la prossima estate a Sarri che alle spalle di Szczesny con ogni probabilità non avrà più Buffon.

Il recordman di presenze in serie A, insieme a Paolo Maldini, dovrebbe ritirarsi a fine stagione lasciando un vuoto nella rosa bianconera. Già scritto anche il futuro di Mattia Perin, pronto a trasferirsi lontano da Torino già a gennaio, con il Genoa in pole position per acquistarlo. Così la questione portiere diventerà scottante e per non farsi trovare impreparato Paratici inizia muoversi.

Esteban Andrada è una delle ipotesi perché sarebbe un estremo difensore già pronto che avrebbe solo bisogno di un periodo di ambientamento per poter essere il nuovo “numero 12” dei bianconeri. L’argentino è uno dei nomi che circolano insieme a quello di Donnarumma, da anni accostato alla Juve.

Andrada superstar: oltre alla Juventus lo vogliono Atletico, Milan e PSG

Il futuro di Andrada sarebbe legato a doppio filo con quello di Donnarumma.

La Juventus guarda ad entrambi i giocatori, e il Milan sembrerebbe interessato all’argentino proprio nel caso in cui il suo gioiello dovesse essere ceduto. Futuro in Italia già scritto quindi per il sudamericano? Non proprio, perché le sue ottime prestazioni stanno attirando le attenzione anche dei grandi club esteri. Tra questi ci sarebbe il PSG di Leonardo, che con ogni probabilità dovrà intervenire nel reparto dei portieri la prossima stagione. Keylor Navas è affidabile, ma viaggia verso i 34 anni, Areola va in scadenza nel 2020 e il suo contratto non è stato ancora rinnovato, così rimarrebbe solo Trapp che peraltro quest anno non ha ancora giocato per un infortunio alla spalla. Andrada sarebbe così uno dei profili vagliati dai parigini per risolvere i problemi in un ruolo fondamentale.

Infine c’è l’Atletico Madrid, la cui porta è blindata da Oblak, uno dei più forti estremi difensori del mondo. Il club di Simeone potrebbe inserirsi nella corsa al connazionale nel caso in cui il suo attuale titolare dovesse essere ceduto a fine anno.

La lotta insomma è aperta, non resta da segnarsi il nome di Esteban Andrada e aspettare i prossimi mesi per capire quale sarà il suo futuro. L’Argentina inizia a stargli stretta, l’Europa lo aspetta e per lui sarebbe la prima esperienza dall’altra parte dell’Oceano. Il suo profilo potrebbe diventare interessante per il calciomercato della Juventus, che se volesse puntare su di lui dovrebbe però battere una folta e agguerrita concorrenza.