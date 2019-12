Matthijs de Ligt è stato il grande colpo del mercato estivo della Juventus. I bianconeri per assicurarsi l'olandese hanno dovuto fare un grande investimento, ma alla fine sono riusciti a battere la concorrenza di molti grandi club e così si sono assicurati il cartellino del difensore classe 99. Matthijs de Ligt si è ritagliato subito uno spazio molto importante nella Juve, visto che ha dovuto prendere il posto dell'infortunato Giorgio Chiellini. Il numero 4 juventino, in questi mesi, ha anche conseguito diversi riconoscimenti e il più importante è stato il Trofeo Kopa.

Qualche settimana fa l'olandese è volato a Parigi proprio per ritirare questo prestigioso premio: in questa occasione si è raccontato in una lunga intervista che la Juventus ha condiviso nella giornata di ieri, sul suo canale YouTube. Nel corso di questa chiacchierata, Matthijs de Ligt ha confidato di essere molto felice della scelta fatta in estate: "A Torino mi trovo bene e spero di poterci restare a lungo".

Il suo rapporto con Torino

Matthijs de Ligt spesso condivide sui social foto che lo ritraggono alla scoperta di Torino e del Piemonte.

L'olandese fin da subito si è calato piuttosto bene nella sua nuova realtà. De Ligt, in una lunga intervista ha raccontato qual è il suo rapporto con Torino: "Ero abituato ad Amsterdam che è una città diversa rispetto a Torino". In questi primi mesi alla Juventus, al fianco di Matthijs de Ligt c'è sempre stata la sua fidanzata AnneKee Molenaar. La bella modella è un vero e proprio punto di riferimento per il difensore bianconero: "È una persona con cui posso parlare quando sono un po' giù". Dunque, uno dei segreti di Matthijs de Ligt è proprio la sua bella fidanzata: il numero 4 juventino ha anche spiegato che AnneKee si occupa di lui ed è molto felice di averla accanto a sé.

La voglia di vincere

Matthijs de Ligt è il futuro della Juventus e sulle sue spalle ci sono già molte responsabilità.

Il numero 4 juventino è l'erede designato di Giorgio Chiellini e nei prossimi anni è destinato a diventare una delle colonne della difesa bianconera. De Ligt sta bene a Torino ed ha spiegato che quando un club importante come quello di Andrea Agnelli cerca un giocatore, non può che essere un grande onore. Infine, il difensore ha confessato di aver sempre avuto una predilezione per la Juve, poiché la Vecchia Signora ha sempre avuto grandi giocatori e questo lo rende orgoglioso di poter indossare la maglia bianconera. Infine, Matthijs de Ligt si è soffermato sugli obbiettivi che vuole raggiungere nel 2020: "Voglio vincere più trofei possibili", ha dichiarato l'ex difensore dell'Ajax che poi ha spiegato che quando si gioca nella Juventus si deve sempre cercare di vincere tutto.