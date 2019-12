Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie riguardano Dejan Kulusevski, forte centrocampista svedese del Parma. Il giocatore, di proprietà dell'Atalanta, sta disputando una stagione decisamente al di sopra delle aspettative, tanto che al momento è uno dei migliori della serie A nel suo ruolo. Su di lui è fortissimo l'interesse dell'Inter. Nelle ultime ore il direttore sportivo nerazzurro Beppe Marotta avrebbe di fatti incontrato i vertici dell'Atalanta, mettendo sul piatto un'offerta da quaranta milioni di euro: trentacinque più il cartellino di Matteo Politano come contropartita tecnica.

Conte vorrebbe accogliere Kulusevski già dal prossimo mese, con l'intenzione di trasformarlo in una mezzala moderna. La Juventus, però, non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire il centrocampista svedese classe 2000. La dirigenza bianconera, infatti, lo segue da tempo e sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra molto alta per garantirsi le sue prestazioni.

Mercato Juventus, sfida con l'Inter per Dejan Kulusevski

La Juventus, comunque, potrebbe decidere di acquistare il centrocampista svedese già nella prossima sessione di calciomercato invernale, ma lasciandolo a Parma in prestito fino al termine della stagione in corso.

L'Atalanta, però, non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti per il suo gioiello. Si prospetta dunque un vero e proprio derby mercato tra la Juventus e l'Inter. In ogni caso, Kukusevski sarebbe un ottimo colpo per il tecnico bianconero Maurizio Sarri. Si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane. Intanto, Mario Mandzukic è ancora fuori squadra e non sarà convocato neanche per la sfida di Supercoppa contro la Lazio. L'addio alla Juventus nella prossima sessione di calciomercato invernale sembra ormai cosa fatta. Stando a quanto riporta "Calciomercato.com", negli ultimi giorni ci sarebbero stati dei contatti tra la Juventus ed alcuni club del Qatar, che sarebbero disposti a ricoprire d'oro il centravanti croato. L'obiettivo del club bianconero sarebbe quello di chiudere al più presto la cessione di Mario Mandzukic, che potrebbe essere definita già nelle prossime quarantotto ore.

Per il mercato in entrata, invece, uno dei giocatori monitorati con più attenzione dalla Juventus è Leandro Paredes. Il centrocampista argentino del Paris Saint Germain potrebbe rientrare in uno scambio con Emre Can, dal momento che quest'ultimo sarebbe un giocatore particolarmente gradito al tecnico del club transalpino, Thomas Tuchel. Nella trattativa potrebbe rientrare anche De Sciglio.