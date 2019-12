La Juventus ha chiuso l'anno 2019 non di certo nella maniera ideale dal punto di vista dei risultati: a pesare sono soprattutto le sconfitte subite contro la Lazio sia in Serie A che in Supercoppa Italiana, entrambe per 3 a 1.

Ad aver avuto maggior risalto è stato il tonfo nel primo trofeo stagionale, con grande delusione da parte dei sostenitori bianconeri che si sono riversati sui social network arrivando ad invocare perfino il ritorno di Allegri. Proprio nel post partita di Lazio-Juventus di Supercoppa Italiana ha parlato il noto giornalista Maurizio Pistocchi, ex Mediaset, che su Twitter non perde mai l'occasione di punzecchiare la Juventus e il suo ‘bersaglio’ per eccellenza, l'ex amministratore delegato bianconero Luciano Moggi.

Fra l'altro, con quest'ultimo, è in causa per frasi diffamatorie che il giornalista avrebbe rivolto a Moggi risalenti al 2014. Proprio sul post gara di Lazio-Juventus, Pistocchi ha punzecchiato lo stile bianconero tirando in ballo l'ex amministratore delegato bianconero.

'Metodo Moggi, sarebbe ora che i dirigenti imparassero a perdere'

Non ha usato di certo giri di parole Maurizio Pistocchi per criticare la Juventus: con il suo profilo ufficiale di Twitter il giornalista ha postato: "Metodo Moggi, sarebbe ora che i dirigenti imparassero a perdere".

Pistocchi si riferisce, in particolar modo, al post partita di Supercoppa Italiana, quando sia il vice presidente bianconero Nedved che il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici avrebbero espresso un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei collaboratori della terna arbitrale.

L'episodio sarebbe avvenuto fuori lo spogliatoio degli arbitri, una scena che a Pistocchi ha ricordato l'atteggiamento avuto anni fa da Luciano Moggi da amministratore delegato bianconero nel periodo di Calciopoli.

Metodo Moggi. Sarebbe ora che alla Juventus,una società che ha l’ambizione di primeggiare in Europa, imparassero a perdere. Perché é dalle sconfitte che si impara. Piu che dalle vittorie pic.twitter.com/WK2Gy6EGCB — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) December 23, 2019

Pistocchi accusato per diffamazione da Luciano Moggi

Pistocchi non è nuovo ad esternazioni pesanti nei confronti di Luciano Moggi: come già anticipato in precedenza, il giornalista ha paragonato l'ex dirigente bianconero ad alcuni personaggi non esemplari dal punto di vista della giustizia come Vallanzasca e Genny a' Carogna.

La sentenza definitiva, riguardante l’accusa di diffamazione nei confronti di Pistocchi, arriverà il 23 gennaio 2020.

Oltre a criticare la Juventus per l'atteggiamento avuto da Nedved e Paratici nel post partita di Supercoppa, il giornalista ha lanciato un'ulteriore frecciatina, questa volta a Simone Inzaghi, sottolineando come il tecnico abbia importanti meriti per la vittoria della Supercoppa ma allo stesso tempo avrebbe dovuto avere dei risultati migliori in Europa League. La Lazio è infatti uscita dal girone di qualificazione contro squadre abbordabili.