Sampdoria-Juventus è il prossimo match in calendario per i bianconeri di Sarri e si giocherà domani, mercoledì 18 dicembre, con fischio d'inizio alle ore 18.55. Una partita molto importante per la Juve, che è riuscita nell'ultimo turno ad agganciare l'Inter al comando della classifica di Serie A. L'impressione è che questo braccio di ferro con la formazione di Conte andrà avanti per tutta la stagione.

La partita sul campo dei doriani si preannuncia con diverse insidie. Non solo per le assenze dell'undici bianconero, ma anche per il valore di un avversario che ha ritrovato entusiasmo dopo la vittoria nel derby contro il Genoa.

E poi c'è un allenatore come Claudio Ranieri che rappresenta un valore aggiunto per la sua bravura e per la sua esperienza.

La Juventus non dovrà commettere l'errore di pensare alla successiva gara di Supercoppa contro la Lazio, anche perché non si possono perdere punti per strada in campionato. Quale sarà la probabile formazione che Sarri allora manderà in campo contro i blucerchiati? Ci sono come al solito dei dubbi che andranno risolti nelle prossime ore. Fuori sicuramente c'è lo squalificato Bentancur, ma il tecnico può sorridere per il rientro di Pjanic e Cuadrado, che hanno scontato il loro turno di stop.

La probabile formazione bianconera

Il primo dubbio riguarda la porta. Contro l'Udinese ha giocato Buffon anche per l'infortunio muscolare occorso a Szczesny. Il portiere polacco è sulla via del recupero ma non dovrebbe essere rischiato, per cui in porta dovrebbe andare ancora una volta il 41enne estremo difensore. In difesa a destra Cuadrado dovrebbe riprendere il suo posto da titolare e dunque mandare in panchina Danilo. A sinistra gioca Alex Sandro, al centro l'intoccabile Bonucci. Al suo fianco dovrebbe esserci De Ligt, nonostante le sempre più convincenti prove di Demiral.

A centrocampo tornerà sicuramente Pjanic in cabina di regia, uno dei punti fermi nella formazione della Juventus. Vista l'emergenza che c'è sulla linea mediana, spazio sicuro per Matuidi. L'ultima maglia se la giocano Emre Can e Rabiot, due elementi che sono alla ricerca della condizione migliore e finora non hanno convinto.

Non vedremo una Juventus troppo offensiva. Come trequartista ci sarà posto per Bernardeschi e dunque uno tra Dybala e Higuain partirà dalla panchina. L'impressione è che quest'ultimo sia destinato a rifiatare, con Dybala invece che sarà il partner di Cristiano Ronaldo.

Il portoghese ha superato il periodo di appannamento e nelle ultime gare ha sempre trovato la via del gol, anzi contro l'Udinese ha addirittura segnato una doppietta. Un ottimo biglietto da visita anche in vista di Sampdoria-Juventus.