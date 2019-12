Questa mattina, intorno alle 11:15, la Juventus è scesa in campo alla Continassa per allenarsi in vista della sfida contro il Bayer Leverkusen. Ovviamente, stamani, Maurizio Sarri non aveva a disposizione Sami Khedira, Rodrigo Bentancur, Aaron Ramsey e Douglas Costa. Oltre a loro, mancava anche Matthijs De Ligt. L'olandese, stamani, ha lavorato in palestra e perciò Maurizio Sarri ha preferito non convocarlo per la trasferta in Germania. Domani, al posto del numero 4 juventino probabilmente giocherà Merih Demiral.

Dunque, mercoledì, contro il Bayer Leverkusen, Maurizio Sarri dovrà fare qualche cambio, anche perché poi ci sarà in calendario la sfida contro l'Udinese e per questa partita ci saranno diverse assenze. Perciò domani, contro i tedeschi, il tecnico juventino doserà le forze dei suoi titolarissimi, ma in attacco non ci saranno grandi cambiamenti e dal primo minuto si dovrebbe quindi esserci Cristiano Ronaldo.

Ronaldo possibile titolare in Champions

Maurizio Sarri, contro il Bayer Leverkusen, farà un po' di turnover anche perché la Juventus è già sicura del passaggio agli ottavi e del primo posto nel girone, perciò la sensazione è che qualche titolarissimo sarà preservato.

Chi, però, non riposerà dovrebbe essere Cristiano Ronaldo. CR7, contro il Bayer, infatti dovrebbe scendere in campo per guiderà l'attacco della Juve. Al suo fianco, domani sera, dovrebbe esserci Gonzalo Higuain, mentre Paulo Dybala dovrebbe riposare. Ma le novità più grandi probabilmente saranno in difesa, dove certamente mancherà Matthijs de Ligt, ma non è da escludere che possa riposare anche Leonardo Bonucci. Dunque, domani sera, la coppia centrale della retroguardia bianconera potrebbe essere formata da Daniele Rugani e Merih Demiral.

Mentre sulle fasce potrebbero agire Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio. A centrocampo, invece, giocherà quasi sicuramente Miralem Pjanic che domenica prossima contro l'Udinese sarà squalificato. Oltre al numero 5 juventino in mediana si dovrebbe vedere anche Adrien Rabiot. Il francese deve ritrovare la forma fisica, e la sfida di domani potrebbe essergli d'aiuto. Anche perché Rabiot, contro l'Udinese, avrà il compito di sostituire lo squalificato Pjanic.

I convocati della Juve

La Juventus è in viaggio verso la Germania e la squadra è attesa nel tardo pomeriggio a Leverkusen.

Una volta arrivata a destinazione, la vecchia signora si trasferirà alla BayArena dove svolgerà il classico Walkaround, mentre alle 18:45 ci sarà la conferenza stampa di Maurizio Sarri. Il tecnico juventino per la trasferta in Germania ha convocato 20 giocatori. Ecco la lista completa: Szczesny, De Sciglio, Pjanic, Cristiano Ronaldo, Dybala, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Higuain, Rugani, Rabiot, Demiral, Pinsoglio, Bernardeschi, Buffon, Gozzi, Muratore e Portanova.