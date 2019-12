Questo pomeriggio, la Juventus si è allenata alla Continassa per proseguire la preparazione in vista della partita contro il Bayer Leverkusen. Per questa sfida, Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Rodrigo Bentancur e Sami Khedira. Dunque mercoledì, a centrocampo ci sarà un po' di emergenza anche se l'emergenza vera e propria i bianconeri l'avranno nella gara di campionato contro l'Udinese visto che per la partita di domenica 15 dicembre mancherà anche Miralem Pjanic che sarà squalificato. Per il match contro i friulani, però, dovrebbe rientrare Aaron Ramsey che potrebbe giocare come mezz'ala.

Dunque Maurizio Sarri, in questi due sfide, avrà alcuni problemi di formazione anche se in Champions la squadra non ha nulla da perdere visto che è già qualificata come prima nel girone. La buona notizia è che, contro il Bayer, dal primo minuto, si dovrebbe rivedere Adrien Rabiot.

Martedì la Juve partirà per la Germania

Quella di martedì sarà una giornata molto intensa per la Juventus visto che la squadra prima si allenerà in mattinata alla Continassa e poi nel pomeriggio partirà per la Germania. La seduta dei bianconeri inizierà alle 11:15, mentre l'aereo che porterà i bianconeri a Leverkusen partirà nel primo pomeriggio.

Una volta sbarcata in Germania la Juve si trasferirà alla BayArena per svolgere il classico walkaround che comincerà alle 18:30, mentre alle 18:45 è fissata la conferenza stampa di Maurizio Sarri e di un giocatore juventino. Nel corso della conferenza pre - gara è possibile che al tecnico bianconero venga fatta qualche domanda sulla probabile formazione e magari si capirà qualcosa in più su chi verrà schierato a centrocampo. Al momento, i favoriti, per giocare in mediana contro il Bayer Leverkusen, sono Adrien Rabiot, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. Il numero 25 juventino tornerà tra i titolari dopo alcune settimane visto che anche lui è reduce da un problema fisico. Mentre in attacco, contro i tedeschi, è possibile che giochino Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain e alle loro spalle agirà Federico Bernardeschi.

Bonucci mercoledì potrebbe riposare

Mercoledì, la Juventus presenterà alcune novità di formazione anche perché i bianconeri sono già certi del passaggio del turno e del primo posto nel girone. Questo consentirà a Maurizio Sarri di far rifiatare qualche titolarissimo. In particolare, Leonardo Bonucci. Il numero 19 juventino, fino ad ora, ha sempre giocato e dunque contro i tedeschi potrebbe godere di un turno di meritato riposo, al suo posto potrebbe toccare ad uno fra Daniele Rugani e Merih Demiral con il primo che è favorito sul secondo.

Ogni dubbio di formazione, comunque, verrà risolto nelle ore che precederanno la partita contro il Bayer Leverkusen.