Una delle certezze del mese di dicembre per il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, è il nazionale turco Demiral, che dopo inizio di stagione promettente, è finito nel dimenticatoio, tanto è che sono state molte le voci di mercato fino a qualche settimana fa che davano per partente a gennaio il nazionale turco. Nelle ultime partite però il giocatore ha riconquistato la titolarità, con Sarri che lo ha preferito a de Ligt.

Secondo alcuni addetti ai lavori dietro all'esclusione di Demiral dai titolari ad ottobre e novembre, ci sarebbero anche motivi 'disciplinari'.

A pesare per l'ex Sassuolo sarebbe stato il suo saluto militare nell'esultanza al gol del pareggio della Turchia contro la Francia nella partita di settembre 2019 disputata a Parigi e valevole per la qualificazione agli Europei 2020.

Come è noto quel gesto rappresentava la 'vicinanza' della nazionale turca nei confronti delle azioni del Governo di Erdogan ai 'danni' del popolo curdo. A tal riguardo la UEFA ha ufficializzato la sentenza sul saluto militare dei turchi, 'rimproverando' sia Demiral che Calhanoglu per il gesto e punendo con una multa la nazionale turca.

Saluto militare di Demiral: la UEFA rimprovera il giocatore

La UEFA ha ufficializzato la decisione in merito al 'saluto militare' della nazionale turca durante il match contro la Francia: per Demiral e Calhanoglu (gli unici 'italiani' a giocare con la nazionale turca) solo un rimprovero mentre per la rappresentativa europea la UEFA ha comminato una multa di 50 mila euro.

Lo stesso organo europeo ha valutato anche l'esultanza di Dybala con saluto militare rivolto a Demiral, in occasione del gol di punizione realizzato dall'argentino nel match di Champions League contro l'Atletico Madrid: in questo caso però non sono state applicate sanzioni nei confronti del giocatore della Juventus. Proprio il 10 bianconero, nell'intervista post partita contro la squadra di Simeone, ha dichiarato che nel suo gesto non c'era "nessun messaggio politico, è solo uno scherzo che facciamo sempre con Demiral per le foto che sono uscite di lui che faceva il saluto militare".

Demiral ed Emre Can

Il difensore Demiral, dopo un mese di dicembre importante, ha riconquistato la fiducia di Sarri: diversa invece la situazione legata ad un altro giocatore di origine turca ma di nazionalità tedesca.

Emre Can potrebbe lasciare Torino durante il calciomercato invernale: secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe il Paris Saint Germain interessato al nazionale turco. Si parla di un possibile prestito con diritto di riscatto per un totale di circa 30 milioni di euro. In caso di partenza del tedesco la Juventus potrebbe decidere di investire su un altro centrocampista.