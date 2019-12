La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato invernale: nelle ultime ore sono arrivate interessanti indiscrezioni in merito a possibili cessioni che potrebbero riguardare la società bianconera. Sono tanti i nomi chiacchierati in partenza da Torino: Mandzukic, Emre Can, Perin e Pjaca. Proprio il tedesco potrebbe rappresentare la cessione più remunerativa per la Juventus durante il calciomercato invernale: prima le deludenti partite giocate contro il Sassuolo e la Lazio, poi il mancato impiego contro Udinese e Sampdoria sarebbero l'ennesima prova della volontà della dirigenza bianconera di lasciar partire il tedesco e monetizzare quindi da una sua cessione.

Secondo calciomercato[.]com, potrebbe riaprirsi la possibilità Paris Saint Germain: prima della chiusura del calciomercato estivo c'era stata una sorta di trattativa fra Juventus e PSG ma poi la società bianconera decise di tenerlo. La situazione potrebbe svilupparsi in maniera differente a gennaio.

Juventus, Emre Can ai saluti: possibile trasferimento al PSG a gennaio

Come dicevamo, il futuro di Emre Can potrebbe essere lontano da Torino: già a gennaio potrebbe lasciare, con il Paris Saint Germain che potrebbe avanzare un'importante offerta per il nazionale tedesco.

La trattativa potrebbe svilupparsi con un prestito ed un diritto di riscatto per un totale di 30 milioni di euro. Si era parlato anche di un possibile scambio di prestiti, con il centrocampista argentino del PSG Paredes che finirebbe a Torino mentre Emre Can a Parigi. Uno scambio che però non sarebbe visto in maniera ideale dalla società parigina, ecco perché sembra più probabile che la trattativa possa definirsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Rakitic e Tonali i nomi che piacciono alla Juventus

Nell'eventualità in cui la Juventus ceda il nazionale tedesco, possibile un investimento sulla mediana, considerando anche che i bianconeri non potranno disporre fino a fine febbraio del centrocampista Khedira. Secondo Calciomercato.com, i nomi più chiacchierati in ottica bianconera sono il centrocampista del Barcellona Rakitic e quello del Brescia Tonali.

Quest'ultimo però difficilmente lascerà la società lombarda durante il calciomercato invernale, in quanto ritenuto importante dal Brescia ai fini del raggiungimento della salvezza della società di proprietà di Cellino. Più probabile quindi che la trattativa possa definirsi in estate.

A proposito del croato di recente è stato impiegato con più continuità dal tecnico catalano Valverde ma vorrebbe un ruolo più centrale nel Barcellona. Ecco perché non è da escludere un passaggio in bianconero, un acquisto ideale in quanto porterebbe qualità alla mediana della Juventus.