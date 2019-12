La Juventus, questo pomeriggio, si è allenata per preparare la gara contro la Lazio di Supercoppa italiana.

Maurizio Sarri ha diversi dubbi di formazione e nel corso dell'allenamento di oggi ha potuto valutare le condizioni dei suoi giocatori. Infatti, il tecnico in conferenza stampa aveva spiegato che, ieri, qualche calciatore era ancora stanco dopo la vittoria contro la Sampdoria e perciò doveva verificarne lo stato di forma. Dunque, non è da escludere che per la gara di domani, l'allenatore della Juve possa fare qualche cambio.

Inoltre, resta ancora da capire se Maurizio Sarri, anche contro la Lazio, si affiderà al tridente delle meraviglie formato da Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo, oppure se opterà per una soluzione un po' meno spregiudicata.

Ronaldo guiderà l'attacco juventino

Nel corso dell'allenamento di questo pomeriggio, Maurizio Sarri ha avuto modo di fare alcune prove di formazione in vista dell partita contro la Lazio. Il grande dubbio del tecnico juventino riguarda soprattutto l'attacco. Infatti, resta da capire chi giocherà con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Infatti, CR7 è certo del posto e anche la Joya ha grandi chance per essere titolare, ma ci sarebbe la tentazione in Sarri di provare il tridente, quindi Gonzalo Higuain è in ballottaggio con Federico Bernardeschi. Se la scelta ricadrà sull'argentino si punterà ancora su un atteggiamento spregiudicato, mentre in caso contrario si opterà per uno schieramento un po' più equilibrato.

Gli altri dubbi di formazione, invece, riguardano la difesa visto che restano da assegnare due maglie da titolare. Infatti, al momento le certezze sono Juan Cuadrado e Leonardo Bonucci, mentre resta da capire chi completerà il reparto e i quattro candidati per due posti sono: Merih Demiral, Matthijs De Ligt, Alex Sandro e Mattia De Sciglio. Se in attacco e in difesa ci sono ancora alcuni dubbi da risolvere non è così a centrocampo, dove ci darà il ritorno di Rodrigo Bentancur che giocherà con Miralem Pjanic e Blaise Matuidi.

Sarri si diverte

La Juventus, nelle ultime settimane ha ritrovato il bel gioco merito anche delle prodezze di Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain.

Dunque, i bianconeri hanno fatto diversi progressi e, stando a quanto ha affermato Maurizio Sarri in conferenza stampa, la squadra ha grandi margini di miglioramento: "So solo che ultimamente in allenamento e in partita mi sto divertendo", ha dichiarato l'allenatore bianconero, aggiungendo che per lui è fondamentale divertirsi e di avere la sensazione che la squadra possa avere grandi margini per correggere i propri difetti.