Jurgen Klopp non dovrebbe discostarsi dal suo canonico 4-3-3, ma rispetto alla semifinale contro il Monterrey dovrebbe schierare la migliore formazione possibile. Scontata la presenta di Alisson tra i pali con Alexander-Arnold e Robertson esterni in difesa, al centro della retroguardia Klopp ha recuperato l'infortunato Virgil van Dijk che dovrebbe essere in campo dal 1' accanto a Fomez. A centrocampo, da destra a sinistra, andranno Oxlade-Chamberlain, Henderson e Wjinaldum mentre in avanti stavolta ci sarà il temutissimo tridente al gran completo: Salah, Firmino e Mané.

Sul fronte rubronegro, Jorge Jesus dovrebbe proporre gli stessi undici di partenza della semifinale contro l'Al Hilal. Lo schieramento dovrebbe essere un 4-2-3-1 con Diego Alves tra i pali, Rodrigo Caio e Marì centrali difensivi con Rafinha e Luis Filipe largi sulle corsie esterne. In mediana la coppia composta da Willian Arao e Gerson, sulla tre quarti Everton Ribeiro, De Arrascaeta e Bruno Henrique a supporto di Gabriel Barbosa terminale offensivo. A dirigente il confronto sarà il qatariota Al Jassim.

Il rematch mondiale, 38 anni dopo

Flamengo e Liverpool tornano ad affrontarsi per un titolo mondiale. Accadde 38 anni fa a Tokyo, era la finale della vecchia Coppa Intercontinentale del 1981 ed i brasiliani trascinati da uno straordinario Zico schiantarono 3-0 i reds campioni d'Europa che avevano tra le loro file giocatori del calibro di Neal, Souness e Dalglish. Oggi come allora, pertanto, è in palio la gloria iridata, quella del moderno Mondiale per Club. Le due formazioni erano ammesse di diritto alle semifinali dove il Flamengo ha superato 3-1 i sauditi dell'Al Hilal, mentre il Liverpool ha battuto 2-1 i messicani del Monterrey: sono state ambedue partite molto complicate per le due finaliste che hanno dovuto faticare parecchio per aver ragione dell'animosità degli avversari. In teoria gli inglesi sono favoriti dal pronostico, ma il Flamengo è comunque una squadra di talento in grado di ribaltare le partite nei momenti meno attesi, come l'incredibile vittoria sul River Plate nei minuti di recupero che ha consegnato ai carioca la seconda Copa Libertadores della loro storia.

Il Liverpool invece dovrà sfatare una sorta di 'maledizione mondiale': tra Coppa Intercontinentale e Mondiale per Club, infatti, i reds hanno disputato tre finali e sono sempre usciti sconfitti.