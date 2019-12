La Juventus ha subito la prima sconfitta stagionale contro la Lazio, rimediando un sonoro 3-1 all'Olimpico. Il primo tempo dei bianconeri è stato di notevole livello, ma il calo nella parte finale ha portato al gol del pareggio di Luiz Felipe. A pesare però è stato l'ennesimo infortunio, questa volta ad uscire anzitempo è stato Rodrigo Bentancur, sostituito da Emre Can. L'uruguaiano si aggiunge alla lunga lista degli attuali infortunati, ovvero a Khedira, Ramsey e Douglas Costa.

Arrivano però importanti conferme sullo stato di salute del centrocampista offensivo brasiliano, che sarebbe prossimo al rientro, così come il nazionale gallese.

Secondo Tuttosport infatti entrambi potrebbero ritornare a disposizione nel match di Serie A contro l'Udinese, previsto per domenica 15 dicembre alle ore 15:00 all' 'Allianz Stadium'. Recupero importante per Sarri che potrà disporre di una variante importante per il settore offensivo. Quest'anno, come la stagione precedente, il centrocampista offensivo è stato falcidiato da numerosi infortuni che ne hanno condizionato l'impiego.

Douglas Costa potrebbe rientrare il 15 dicembre contro l'Udinese

Come ha scritto il noto giornale sportivo torinese, Douglas Costa potrebbe rientrare contro l'Udinese domenica 15 dicembre.

Considerata la difficoltà realizzativa dimostrata negli ultimi tempi dalla Juventus, l'eventuale inserimento del centrocampista offensivo brasiliano potrebbe essere utile anche per creare occasioni da gol per i bianconeri.

Contro la Lazio, nonostante le palle gol dei primi 30-35 minuti, la Juventus ha segnato solo una rete con Cristiano Ronaldo, portando poi la Lazio dapprima a pareggiare e poi a dilagare nel secondo tempo, dopo l'espulsione di Cuadrado.

Ricordiamo che Douglas Costa, dopo l'infortunio subito a settembre contro la Fiorentina, è rientrato a fine ottobre ma poi è stato impiegato con il contagocce per evitare ricadute.

E' stato decisivo nel match di Champions League contro la Lokomotiv Mosca, ma poi a fine novembre si è fermato di nuovo per un nuovo problema muscolare. Sarri conta di averlo in forma soprattutto per il finale del 2019, con l'importante match di Supercoppa Italiana contro la Lazio previsto per domenica 22 dicembre alle ore 17:45 ora italiana a Riad.

Come dicevamo, contro l'Udinese dovrebbe rientrare anche Aaron Ramsey, che potrebbe quindi sostituire Bernardeschi ed essere schierato titolare in appoggio alle punte.

Prima della partita contro i friulani la Juve domani sera avrà il match di Champions League contro il Bayer Leverkusen, ininfluente ai fini della classifica del girone. Probabile ampio turnover per il tecnico Maurizio Sarri.