Questo pomeriggio la Juventus si è allenata in vista della partita contro la Sampdoria e, al termine della seduta, la squadra è partita in pullman per Genova. Nella sessione odierna, Maurizio Sarri ha dovuto risolvere diversi dubbi di formazione. Infatti, il tecnico toscano ha valutato le condizioni fisiche dei suoi ragazzi, anche perché domenica 22 dicembre ci sarà la gara contro la Lazio che assegnerà la Supercoppa.

Dunque, Maurizio Sarri deve dosare le forze dei suoi ragazzi e domani farà qualche cambio.

Il tecnico, però, ritroverà due pedine importanti Miralem Pjanic e Juan Cuadrado. Entrambi saranno titolari e il numero 5 juventino prenderà il posto dello squalificato Rodrigo Bentancur. Non ci saranno cambi, invece, in porta dove toccherà ancora a Gianluigi Buffon, anche perché Wojciech Szczesny non è stato convocato visto che ha un piccolo fastidio al muscolo pettorale.

CR7 guiderà l'attacco bianconero

La Juventus, mercoledì alle 18:55, scenderà in campo a Marassi per affrontare la Sampdoria. Per questa sfida Maurizio Sarri confermerà il 4-3-1-2, ma resta ancora qualche dubbio di formazione.

Uno dei reparti in cui ci sono meno nodi da sciogliere è la difesa. Infatti, davanti a Gianluigi Buffon dovrebbe agire la linea a quattro formata da Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt e Alex Sandro. Il brasiliano, domenica contro l'Udinese ha riposato e perciò sembra pronto a tornare tra i titolari. A centrocampo, invece, resta da capire chi giocherà come mezz'ala destra anche se Adrien Rabiot sembra nettamente, favorito su Emre Can, per il resto dovrebbe toccare a Miralem Pjanic e Blaise Matuidi.

Il numero 5 juventino è certo del posto e anche il francese salvo clamorose sorprese giocherà.

Sarri oggi in conferenza stampa ha spiegato che in questo periodo sta chiedendo un sacrificio a Blaise Matuidi che perciò, contro la Sampdoria, sarà in campo.

Il dubbio più grande di formazione, in casa Juve riguarda l'attacco. Infatti, questo pomeriggio, Maurizio Sarri ha provato due soluzioni offensive e ha alternato fra i titolari Federico Bernardeschi e Gonzalo Higuain. Dunque, Cristiano Ronaldo e Pualo Dybala paiono certi del posto e resta da capire chi la spunterà fra il Pipita e il numero 33 per completare l'attacco bianconero.

I convocati di Sarri per la trasferta di Genova

Poco fa la Juventus è partita alla volta di Genova e sul pullman che sta portando la squadra in Liguria ci sono ben 23 giocatori.

Ecco l'elenco completo dei convocati bianconeri: Buffon, Pinsoglio, Perin; De Sciglio, De Ligt, Bonucci Demiral, Danilo, Alex Sandro, Rugani, Cuadrado; Pjanic, Matuidi, Rabiot, Emre Can, Ramsey, Portanova; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, Pjaca, Dybala e Higuain.