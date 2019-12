Il Calciomercato della Juventus sembra ormai definitivamente concentrato sulle cessioni da operare a gennaio. Paratici e i dirigenti bianconeri stanno infatti sondando il terreno per capire come riuscire a piazzare alcuni “esuberi” di Sarri. I nomi più importanti sulla lista delle uscite sono sempre i soliti: Emre Can e Mario Mandzukic. Nonostante il poco utilizzo, nullo per quanto riguarda il croato, le offerte non mancano e arrivano anche da grandi club.

Difficile vedere altre pedine muoversi da Torino.

Nel recente passato si è parlato tanto di Demiral, corteggiato dai grandi club inglesi, ultimo il Leicester, e dal Milan. Sarri però nelle ultime due uscite gli ha affidato la maglia da titolare e il turco lo ha ricambiato con ottime prestazioni. Così sembra molto probabile che il suo addio, mai confermato dagli ambienti bianconeri, sia molto lontano.

Calciomercato Juventus: PSG pista calda per Emre Can

Alcuni calciatori in uscita per il prossimo calciomercato della Juventus ci sono. Il più importante, anche in termini economici, sarebbe Emre Can.

Il centrocampista viene utilizzato con il contagocce da Sarri e non sembra essere quello della scorsa stagione. Già fuori dalla lista Champions, non sembra essere un profilo ideale al gioco del tecnico. Così le porte della Continassa per lui potrebbero aprirsi presto. Un’opzione che anche il giocatore ha più volte ventilato nelle sue ultime interviste. Dalla Francia arriva oggi la notizia che l’ex Liverpool avrebbe scelto il Paris Saint Germain come sua prossima destinazione. A confermarlo sarebbero alcuni colloqui con il suo compagno attuale Blaise Matuidi, che a Parigi ha giocato prima di approdare alla “Vecchia Signora”.

La preferenza per il PSG spiazzerebbe la concorrenza, tra cui quella del Borussia Dortmund, e farebbe di sicuro felice Leonardo, massimo dirigente per il mercato dei transalpini. Il brasiliano dalla scorsa estate ha messo Emre Can nel mirino e sarebbe molto felice di portarlo sotto la Tour Eiffel. La Juve probabilmente non si opporrà alla cessione ma avrebbe fissato il prezzo intorno ai 40 milioni di euro, che sarebbero tutti di plusvalenza visto che il centrocampista arrivò due estati fa a parametro zero.

Manduzkic via dalla Juventus? Milan e altri club interessati

Altro fronte caldo per la Juventus in uscita è Mario Mandzukic. L’attaccante è stato “chiamato” a gran voce dallo Stadium durante l’ultima gara di campionato. Un gesto di grande affetto dei tifosi che però non cambierà la sua posizione. Sarri da inizio campionato ha deciso di fare a meno di lui, gli ha preferito Higuain e Dybala e non lo ha mai fatto scendere in campo. Per settimane il croato è stato vicino al Manchester United che però ora sembra aver virato su Haaland.

Le alternative comunque non gli mancano.

Nelle ultime ore sarebbero tra l'altro arrivati rumors importanti su un inserimento del Milan per Mandzukic. Il gigante bianconero sarebbe infatti la prima alternativa nel caso in cui Ibrahimovic dovesse scegliere di non trasferirsi in rossonero. Continuano anche i corteggiamenti da parte di club “esotici”. Negli ultimi giorni sono tornati a farsi avanti i club del Qatar già rifiutati in estate dal vice campione del mondo. Anche in Cina sembrano esserci degli ammiratori.

Ovviamente a livello agonistico queste ultime due non sono le prime scelte del giocatore che potrebbe però cedere a suon di milioni, le offerte di stipendio da questi Paesi sarebbero infatti faraoniche. Il calciomercato della Juventus sembra così sempre più orientato in uscita. Nemmeno l’infortunio di Khedira potrebbe cambiare la sorti di Emre Can, scontato invece è l’addio di Mandzukic che aspetta solo l’offerta giusta.