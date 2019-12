Ieri sera nel corso della gara contro la Lazio, Rodrigo Bentancur, in un contrasto di gioco ha subito un colpo al ginocchio. L'uruguaiano è stato costretto a chiedere il cambio. Questa mattina, Rodrigo Bentancur è stato sottoposto ad una risonanza magnetica e fortunatamente, come ha rivelato lo stesso giocatore con un post su Instagram, l'infortunio non è grave: "Tornerò presto", ha scritto il centrocampista uruguaiano.

Questa è sicuramente una buona notizia, visto che il numero 30 juventino è fondamentale per la Juventus anche perché Sarri deve già fare anche a meno di Khedira. Inoltre, Emre Can non pare dare le giuste garanzie e ieri quando è subentrato è apparso piuttosto in difficoltà.

Aggiornamento sul centrocampista bianconero

Questa mattina, la Juventus si è immediatamente ritrovata alla Continassa per mettere nel mirino la fida di mercoledì contro il Bayer Leverkusen. Mentre la squadra lavorava al JTC, Rodrigo Bentancur veniva sottoposto ad accertamenti al JMedical. Il centrocampista bianconero ha riportato un trauma diretto al ginocchio con una conseguente distrazione del legamento collaterale mediale. Come ha spiegato Bentancur, l'infortunio non è grave e il giocatore ha immediatamente iniziato a sottoporsi alle terapie del caso.

La Juventus ha anche spiegato che le condizioni del suo numero 30 verranno valutate di giorno in giorno.

Dunque non si sa ancora con certezza quando Rodrigo Bentancur sarà nuovamente a disposizione di Maurizio Sarri, ma la sensazione è che possa rientrare presto. Infatti, lo stesso uruguaiano su Instagram, ha fatto trapelare un certo ottimismo. Ovviamente in Champions League, Bentancur non sarà a disposizione: per la gara contro il Bayer Leverkusen a centrocampo giocheranno Adrien Rabiot, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi.

Intanto, nella giornata di lunedì, la Juventus proseguirà gli allenamenti e la squadra sarà alla Continassa per svolgere una seduta pomeridiana. Mentre martedì, per i bianconeri è in programma la partenza per Leverkusen.

Bonucci torna sul ko dell'Olimpico

Questa mattina, la Juventus si è immediatamente ritrovata alla Continassa per preparare i prossimi impegni: i bianconeri si sono già lasciati alle spalle il ko contro la Lazio.

Ieri sera, al termine della partita dell'Olimpico, uno dei fedelissimi bianconeri, Leonardo Bonucci ci ha messo la faccia e si è presentato davanti ai cronisti per analizzare il match della sua squadra.

Il capitano della Juve ha sottolineato che la Vecchia Signora è stata penalizzata da alcuni errori: "Gli episodi sfavorevoli, sia sotto porta che arbitrali, hanno condizionato il risultato".