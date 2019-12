La Serie A, dopo il posticipo di domenica 22 dicembre fra Sassuolo e Napoli (match vinto dagli uomini di Gattuso per 2 a 1), è andata ufficialmente in ferie. Il campionato riprenderà il 5 gennaio, mentre le prime due della classifica (Juventus e Inter) giocheranno il 6 gennaio, rispettivamente contro Cagliari e Napoli. A gennaio però l'attenzione principale dei media sportivi sarà soprattutto rivolta al Calciomercato invernale: protagonista potrebbe essere proprio la Juventus, ancora 'scottata' dal tonfo in Supercoppa Italiana contro la Lazio.

Di certo l'esigenza principale della società bianconera è cercare di alleggerire una rosa ricca di giocatori: a rischio cessione ci sarebbero Rugani, Emre Can, Mandzukic, Perin e Pjaca. Proprio il difensore centrale toscano piacerebbe soprattutto in Premier League: secondo la stampa inglese, infatti, una delle società interessate all'ex Empoli sarebbe il Leicester, che si sta confermando nei primi posti in classifica nel campionato inglese in questa prima parte della stagione.

Il Leicester starebbe puntando su Rugani

Secondo la stampa inglese, il Leicester sarebbe pronto ad offrire 35 milioni di euro per il difensore centrale toscano.

Le ottime prestazioni di Demiral e il recupero ottimale del capitano bianconero Giorgio Chiellini (dovrebbe rientrare a febbraio), potrebbero facilitare la partenza di Rugani, inoltre la sua cessione sistemerebbe anche il bilancio bianconero. In questa stagione il difensore centrale toscano non è stato molto considerato dal tecnico Sarri, che spesso ha preferito come titolare a fianco di Bonucci il giovane de Ligt, mentre nelle ultime partite ha dato fiducia al turco Demiral. In attesa del recupero di Chiellini, Rugani sembrerebbe essere considerato la quinta scelta dal tecnico toscano. L'ex Empoli non è il solo che potrebbe lasciare Torino a gennaio.

Le possibili cessioni durante il calciomercato invernale

Si è parlato di Rugani. Gli altri giocatori a rischio partenza sono Emre Can, Mandzukic a titolo definitivo, Perin e Pjaca in prestito.

Riguardo al nazionale tedesco, ci sarebbe il Paris Saint Germain pronto ad investire: la stampa francese avrebbe lanciato un'indiscrezione di mercato in merito ad un possibile scambio fra Emre Can e Paredes, con il tedesco a Parigi e l'argentino a Torino. Anche Mandzukic è sul piede di partenza, ma ci sarebbero difficoltà sull'intesa economica fra il giocatore croato e la società qatariota che vorrebbe investire sul bianconero. Per quanto riguarda Perin e Pjaca, entrambi dovrebbero lasciare Torino a titolo temporaneo: il portiere potrebbe ritornare a Genoa mentre sul centrocampista offensivo croato ci sarebbe l'interesse del Verona.