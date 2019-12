Tra qualche giorno prenderà il via il mercato di gennaio e molte società sono già al lavoro per cercare di cogliere alcune occasioni. Ma non tutte le squadre interverranno in questa campagna trasferimenti anche perché non è facile trovare il giusto rinforzo. Una delle società che potrebbe decidere di non operare sul mercato c'è la Juventus. Infatti, il club bianconero potrebbe fare solo qualche operazione marginale o potrebbe mettere in piedi qualche scambio. Nella giornata di ieri, la Juve è stata coinvolta in alcuni rumors di mercato che la volevano sulle tracce di Arturo Vidal.

I bianconeri, secondo queste voci, avrebbero fatto una telefonata al Barcellona per sapere quale fosse la situazione del cileno. Al momento, però, non arriverebbero conferme su questa telefonata e la Juve non sarebbe interessata ad un ritorno di Arturo Vidal.

Paratici potrebbe mettere in piedi qualche scambio

La Juventus, dunque, non sarebbe interessata ad Arturo Vidal. Ma non è da escludere che i bianconeri possano fare qualcosa a centrocampo. Infatti, Fabio Paratici non dovrebbe mettere in piedi grandi operazioni di mercato, ma potrebbe pensare a qualche scambio.

Infatti, Emre Can non sarebbe più al centro del progetto della Vecchia Signora e non è detto che possa partire già a gennaio. In questo caso, però, bisognerà cercare di trovare la giusta soluzione che accontenti tutti. La via giusta sarebbe quella che porta a Parigi, perché Emre Can piace al Psg, ma il club transalpino potrebbe consentire alla Juve di non lasciare una casella sguarnita nel suo centrocampo. Infatti, il club francese potrebbe proporre ai bianconeri di fare uno scambio fra il tedesco e Leandro Paredes. Ma i due club potrebbe mettere in piedi anche un'altra operazione.

Il Psg segue anche De Sciglio

La Juventus e il Paris Saint - Germain potrebbero mettere in piedi alcuni scambi di mercato. Infatti, le due società potrebbero parlare di Emre Can e Paredes, ma non è da escludere che valutino anche altre soluzioni.

Infatti, Leonardo ds dei parigini, apprezza molto Mattia De Sciglio e potrebbe cercare di acquistarlo. La Juve, però, a quel punto rischierebbe di trovarsi con un terzino in meno. Perciò, il Paris Saint - Germain potrebbe offrire a Fabio Paratici il cartellino di Meunier che va in scadenza di contratto a giugno. I francesi così non rischierebbero di perdere il giocatore a costo zero. Adesso resta da capire se la Juve e il Psg decideranno di mettere in piedi queste operazioni oppure se le due squadre preferiranno restare così come sono. In ogni caso l'asse Torino - Parigi va monitorato con grande attenzione perché potrebbe riservare delle sorprese.