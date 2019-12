Archiviato il successo del Pinto contro la Casertana, per la Paganese si apre un ciclo di ferro, che vede gli uomini di mister Erra affrontare, in rapida successione, il Catanzaro, questo pomeriggio, con fischio di inizio fissato per le ore 17.30, il Catania, mercoledì 11, nel recupero della tredicesima giornata (gara non disputata lo scorso 3 novembre per impraticabilità del Torre), il Potenza, domenica prossima, ed infine la Viterbese, nella prima giornata di ritorno, prima della sosta natalizia.

Gli azzurrostellati, galvanizzati dalla vittoria inaspettata di Terra di Lavoro, vogliono confermarsi nel match contro i giallorossi, guidati dall'ex di turno, Gianluca Grassadonia, che sulla panchina della Paganese fece davvero tanto bene, conquistando, nell'ultimo anno di permanenza nella città di S. Alfonso, una miracolosa qualificazione ai play-off.

A Caserta capitan Stendardo e compagni hanno conquistato la quinta vittoria stagionale, che di fatto ha catapultato gli azzurrostellati al tredicesimo posto, a quota 20 punti, ad appena due lunghezze dalla zona play-off, ma nel contempo a -3 dal baratro dei play-out.

Un successo consentirebbe al tecnico Erra di tenere lontano le dirette concorrenti alla salvezza diretta.

Il Catanzaro è reduce dal k.o. interno contro la Ternana, che al Ceravolo si è imposta con il risultato di 3-1, in virtù delle reti siglate da Palumbo, Martinelli e Paghera, mentre è di Celiento la rete della bandiera. I giallorossi distano appena quattro punti dai padroni di casa ed occupano in classifica la zona d'élite al sesto posto, che vuol dire qualificazione agli spareggi promozione, ma con un divario consistente di ben nove punti dal Bari che li precede.

Vincere al Torre e sperare in un passo falso dei galletti, che ospitano domani il Potenza al San Nicola, potrebbe consentire agli uomini di Grassadonia di avvicinarsi minacciosamente ai biancorossi.

A dirigere l'incontro Paganese-Catanzaro è stato designato il signor Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Gianluca D'Elia e Andrea Niedda, entrambi della sezione di Ozieri.

Le probabili formazioni di Paganese-Catanzaro

Il tecnico Erra recupera Dramè, ma nel contempo è costretto a rinunciare ad Alberti, appiedato dal Giudice Sportivo in seguito alla doppia ammonizione comminatagli dal direttore di gara nel corso del match di domenica scorsa contro la Casertana, nonché al secondo portiere Campani, che invece è ai box per un fastidioso problema al ginocchio.

Nel probabile 3-5-2 che l'allenatore originario di Coperchia intenderà opporre alle Aquile del Sud, largo alla formazione tipo con Baiocco tra i pali, Stendardo centrale con Schiavino e Panariello ai lati; a centrocampo dovrebbe rivedersi Carotenuto esterno destro, con Perri sul versante opposto, Capece ad impostare il gioco, Caccetta e Gaeta a completare il reparto. Il folletto Guadagni dovrebbe comparire nuovamente nell'undici iniziale, in special modo dopo la prima rete tra i professionisti siglata domenica scorsa al Pinto, mentre Diop completerà il tandem offensivo.

Grassadonia invece è costretto a rinunciare allo squalificato Maita, fermato dal Giudice Sportivo per recidività in ammonizione: modulo speculare per il trainer nativo di Salerno, che dovrebbe schierare Di Gennaro tra i pali, Martinelli centrale di difesa, Signorini a destra e Riggio a sinistra; a centrocampo Statella e Favalli agiranno sulle corsie esterne, Tascone in mezzo, mentre Risolo e Urso a completare il reparto. In attacco spazio al tandem Nicastro-Kanoute. Non sono stati convocati invece Celiento, Pinna e Quaranta acciaccati, ai quali si sono aggiunti Casoli, ai box per un fastidio alla schiena, Calì e Mangni, che non prenderanno parte alla trasferta di Pagani per scelta tecnica.

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Stendardo, Panariello; Carotenuto, Caccetta, Capece, Gaeta, Perri; Guadagni, Diop. A disposizione: Scevola, Acampora, Dramè, Mattia, Sbampato, Bramati, Bonavolontà, Lidin, Calil, Musso, Scarpa. Allenatore: Alessandro Erra

CATANZARO (3-5-2): Di Gennaro; Signorini, Martinelli, Riggio; Statella, Risolo, Tascone, Urso, Favalli; Nicastro, Kanoute. A disposizione: Mittica, Adamonis, Elizalde, Figliomeni, Nicoletti, De Risio, Bayeye, Giannone, Novello, Bianchimano, Di Livio, Fischnaller.

Allenatore: Gianluca Grassadonia

