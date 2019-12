La diciassettesima giornata di Serie C Girone C propone l'interessante derby campano Casertana-Paganese, match in programma questo pomeriggio allo stadio Alberto Pinto, con fischio di inizio fissato per le ore 17:30.

Si affrontano due formazioni che sono reduci da uno stato di forma più o meno opposto: in classifica i falchetti di mister Ginestra vantano 22 punti, occupando la decima posizione, ultima piazza utile per entrare di diritto nella griglia play-off; gli azzurrostellati del tecnico Erra, invece, navigano ai margini della zona play-out, dopo aver totalizzato 17 punti.

La Casertana è reduce dal pareggio per 1-1 contro il Catania, che consente ai rossoblu di portare a due il numero di risultati utili consecutivi, dopo il successo tra le mura amiche, nel derby contro l'Avellino, appena una quindicina di giorni fa. In settimana è giunta l'eliminazione dalla Coppa Italia Serie C, avvenuta per mano del Catanzaro, che ha avuto la meglio in virtù del risultato di 2-0.

La Paganese invece torna da Bisceglie con un punticino che muove un po' la classifica, dopo tre sconfitte consecutive, rispettivamente contro Picerno, Ternana e Bari. Questo pomeriggio all'Alberto Pinto inizia per gli azzurrostellati un vero e proprio tour de force, considerato che gli uomini di Erra affronteranno, nell'ordine, dopo la Casertana, il Catanzaro e il Catania (recupero) al Torre, faranno visita al Potenza e ospiteranno infine la Viterbese.

Cinque gare che serviranno per vedere di che pasta è fatta questa squadra.

Dirigerà l'incontro Casertana-Paganese il signor Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Marco Ceolin della sezione di Treviso e Andrea Torresan della sezione di Bassano del Grappa.

Le probabili formazioni di Casertana-Paganese

Il tecnico dei falchetti Ginestra è costretto a rinunciare al bomber Castaldo, a causa di un acciacco fisico, così come Rainone, il quale è stato comunque convocato, ma di sicuro non prenderà parte al match.

Nel 3-5-2 disegnato dal tecnico rossoblu spazio a Silva centrale, supportato ai lati da Clemente e Caldore, con Crispino pronto a difendere i pali. A centrocampo Santoro nel ruolo di playmaker, con Longo e Paparusso esterni, mentre D'Angelo e Zito completeranno il reparto. In attacco agiranno Starita ed Origlia.

Modulo speculare per mister Erra, che dovrebbe opporre la formazione tipo con Baiocco in porta, Stendardo centrale, Schiavino a destra e Panariello a sinistra. A centrocampo, ai lati di Capece, pronto ad impostare la manovra degli azzurrostellati, spazio a Caccetta e Gaeta, con Carotenuto e Perri esterni.

In attacco va verso la conferma Guadagni, già titolare nella trasferta di domenica scorsa contro il Bisceglie, al quale si affianca il capocannoniere del sodalizio del presidente Trapani Abou Diop.

Di seguito le probabili formazioni del match:

Casertana (3-5-2): Crispino; Clemente, Silva, Caldore; Longo, D’Angelo, Santoro, Zito, Paparussso; Starita, Origlia. Allenatore: Ciro Ginestra

Paganese (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Stendardo, Panariello; Carorenuto, Caccetta, Capecce, Gaeta, Perri; Diop, Alberti.

Allenatore: Alesssandro Erra

Tabellino Casertana-Paganese

CASERTANA: in attesa delle formazioni ufficiali

PAGANESE: in attesa delle formazioni ufficiali

ARBITRO: Giuseppe Collu della sezione di Cagliari (Ceolin-Torresan)

MARCATORI:

NOTE:

ANGOLI:

RECUPERO: