Il Calciomercato della Juventus a gennaio si muoverà anche in uscita. Mandzukic sarà il primo ad essere ceduto ma anche in difesa qualcosa potrebbe muoversi. Il turco Demiral fino ad oggi ha giocato una sola gara in serie A e sembra il principale indiziato a lasciare Torino a gennaio. Tutto fermo invece in mezzo al campo dove l’infortunio di Khedira rimescola le carte. Il tedesco starà fuori tre mesi e così potrebbe rientrare nelle rotazioni di Sarri Emre Can, che sembra pronto a dire addio.

Paratici sta studiando con attenzione tutta la situazione attorno soprattutto a Demiral.

Il giovane centrale arrivato dal Sassuolo sembrava poter diventare una figura importante per la difesa dei bianconeri. Dopo un’estate tra ottime prestazioni e continui elogi, però è rimasto ai margini superato da Rugani oltre che dai titolarissimi Bonucci e De Ligt. Vedere il campo è una chimera già adesso, figuriamoci quando tornerà Giorgio Chiellini che tra fine gennaio e febbraio sarà di nuovo a disposizione di Sarri.

Calciomercato Juventus: il Tottenham spinge per Demiral

Insomma Demiral sarà uno dei nomi più caldi nelle voci “uscite” del prossimo calciomercato della Juventus.

Se nelle prossime settimane il suo utilizzo sarà ancora questo con ogni probabilità lascerà a Torino. E’curioso notare come nonostante le pochissime presenze la sua prossima squadra potrebbe essere una delle “big” del calcio mondiale. In Premier League un tipo “tosto” come lui affascina e potrebbe risolvere molti problemi così sono tanti i club in fila. L’ultima iscritta alla corsa, ma forse la più convinta, è il Tottenham di Josè Mourinho. Il manager portoghese secondo Il Sun avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del giocatore per anticipare la concorrenza.

La giovane età e il talento fanno gola agli Spurs che la prossima estate rischiano di perdere i perni della difesa. Sia Toby Alderweireld che Jan Vertonghen dovrebbero lasciare Londra e per colmare almeno uno di questi vuoti sembra proprio che lo Special One abbia scelto Demiral. Al momento l’ostacolo principale potrebbe essere la valutazione del cartellino. Il turco è costato qualcosa più di 15 milioni la scorsa estate, al momento secondo i rumos inglesi ne costa circa 40.

Demiral via dalla Juventus? United e Arsenal in corsa

La super cifra è dettata non solo dalle qualità del ragazzo ma anche dalla concorrenza.

Il Tottenham infatti per provare a portarsi a casa il giocatore dovrà battere almeno due big del campionato inglese. La prima è il Manchester United che sembra averci preso gusto a trattare con Paratici. I Red Devils potrebbero essere la prossima destinazione di Mandzukic e vorrebbero puntare sui buoni rapporti con la “Vecchia Signora” per portarsi a casa Demiral. Attenzione anche all’Arsenal che in difesa ha diversi lacune da colmare ed è pronto a mettere sul piatto una grossa cifra per il mercato di gennaio.

D’altronde i gunners stanno attraversando un periodo molto deludente, sono decimi in classifica e devono risalire velocemente se vogliono puntare ad agganciare il treno che porta in Europa.

Secondo il Sun non è un caso che tante squadre inglesi abbiano acceso i riflettori su Demiral. Il giocatore infatti preferirebbe lasciare l’Italia e approdare oltremanica per continuare al sua carriera. Una scelta che taglierebbe fuori il Milan, interessato al centrale già dall’estate scorsa. La scelta del ragazzo potrebbe essere un toccasana, la sua grande forza fisica a volte sfocia nell’irruenza, poco tollerata in serie A, molto più “apprezzata” in Premier League.

La sua fisicità potrebbe farlo diventare un punto fermo di tutte le squadre interessate. Dal canto loro gli uomini del calciomercato della Juventus aspettano di capire quali saranno le offerte che arriveranno per Demiral, con possibile ottima plusvalenza da mettere a bilancio.