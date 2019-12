Il Milan starebbe prendendo in considerazione l'idea di fare un'offerta per l'attaccante norvegese Erling Braut Haaland nella finestra di trasferimento di gennaio. Il club milanese sta sondando il mercato per cercare di acquistare un attaccante per rinforzare la rosa e l'obiettivo principale sembrava essere il veterano Zlatan Ibrahimović, il quale sarebbe disponibile a parametro zero dopo aver concluso la sua avventura con i Los Angeles Galaxy. Tuttavia, secondo quanto riportato da 'milannews.it' il centravanti svedese ha respinto l'interesse dell'Everton, il che coltiverebbe le speranze rossonere di vederlo al Milan.

Secondo il rapporto, Ibrahimovic starebbe prendendo tempo perchè vorrebbe essere sicuro di poter aiutare una squadra in difficoltà come il Milan. La sensazione è che il centravanti svedese sia combattuto tra la continuazione della sua carriera a Milano o il ritiro, senza alcun interesse a giocare per un'altra squadra nonostante i numerosi contatti avuti con l'Everton. Non c'è ultimatum dalla parte del Milan, ma ovviamente la dirigenza rossonera non potrà aspettare per sempre l'uomo di Mino Raiola.

Il desiderio di Ibrahimovic è quello di trascorrere il Natale con la sua famiglia e quindi fare una valutazione su dove andare in futuro.

Il Milan starebbe seguendo da vicino Lobotka

Il Milan sta valutando i nomi di due giocatori per rafforzare il centrocampo nella finestra di trasferimento di gennaio, secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com'. Il club milanese non sta attraversando un buon momento di forma, anche se dopo l'arrivo di Pioli sembra essere in ripresa. Tra i giocatori più deludenti di questa prima parte della stagione figura sicuramente l'ivoriano Franck Kessie, il quale già sotto la guida di Giampaolo era stato escluso diverse volte dalla formazione titolare. Sul giocatore potrebbero esserci diversi club della Premier League pronti a presentare un'offerta. Secondo l'ultimo rapporto, la dirigenza del Milan sta valutando i nomi di Sander Berge del Genk e Stanislav Lobotka del Celta Vigo per rafforzare il centrocampo.

Il giocatore norvegese è seguito anche dal Napoli e avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro; ha giocato col Genk in 27 partite in tutte le competizioni in cui è riuscito a segnare quattro gol. Lobotka ha giocato con il Celta in 16 partite di campionato nella stagione in corso senza mettere a segno nessun gol o assist. Nella Liga, Lobotka, è rimasto in panchina solamente in un’occasione: la trasferta persa 3-2 contro il Leganes. Predilige agire come interno della mediana. La squadra di Oscar Garcia gioca spesso col 4-4-2, anche se a volte passa al 4-2-3-1 e al 4-3-3.