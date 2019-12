Il Calciomercato invernale potrebbe regalare clamorosi colpi di scena sul mercato: protagoniste tante società di Serie A che hanno necessità di migliorare la rosa per fronteggiare la seconda parte della stagione. Fra le società più attive ci sarebbe il Milan, alla ricerca soprattutto di esperienza nel settore avanzato per una rosa evidentemente formata da tanti giovani di qualità. Si è parlato molto di un interesse della società di Elliott per Zlatan Ibrahimovic, attualmente senza contratto ma che potrebbe anche decidere di lasciare definitivamente il calcio dopo l'esperienza nella Major League Soccer con il Los Angeles Galaxy.

Secondo tuttomercatoweb.com, la soluzione esperta e affidabile per il mercato di gennaio potrebbe essere la punta della Juventus Mario Mandzukic, che lascerà con ogni probabilità i bianconeri durante il calciomercato invernale. Decisivo nella trattativa potrebbe essere il dirigente del Milan Boban, amico della punta bianconera.

Juventus, Mandzukic resta una possibilità concreta per il Milan

Secondo il noto sito sportivo, difficile che il Milan riesca ad arrivare a Zlatan Ibrahimovic: Maldini e Boban potrebbero quindi decidere di investire su un'altra punta.

L'opportunità di mercato potrebbe essere Mario Mandzukic, che però ha il fardello del notevole ingaggio che percepisce alla Juventus, circa 5,5 milioni di euro fino a giugno 2021. Inoltre i bianconeri contano di incassare una buona somma dalla sua cessione, circa 10 milioni di euro.

Di certo per il Milan le alternative non mancano, piacciono in particolar modo Luka Jovic e Mariano Diaz del Real Madrid. Il giocatore bianconero però rappresenterebbe l'usato sicuro, una certezza a livello realizzativo e per gli equilibri della squadra.

Mandzukic piace anche ad alcune società del Qatar

Per Mandzukic si è parlato di una possibilità di trasferimento in Qatar, soprattutto dopo che il Manchester United si è defilato dalla corsa alla punta croata. Proprio la scelta asiatica per il croato sarebbe motivata solo dall'aspetto economico, in quanto le società del Qatar interessate sarebbero pronte ad offrirgli un contratto pesante per diversi anni.

Dipenderà quindi dall'ambizione sportiva della punta bianconera: rilanciarsi in una campionato importante come la Serie A magari guadagnando di meno, oppure puntare ad una scelta prettamente economica.

Oltre al croato Mandzukic il Milan è alla ricerca di un difensore centrale che possa essere una valida alternativa agli attuali titolari Romagnoli e Musacchio e che alla lunga possa prendere il posto del difensore argentino. La società di Elliott starebbe lavorando all'arrivo del difensore centrale del Barcellona Todibo, valutato circa 25 milioni di euro dalla società catalana.