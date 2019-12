Mercoledì 11 dicembre alle 21:00 la Juventus gioca l’ultima partita del suo girone di Champions contro il Bayer Leverkusen alla Bay Arena. La qualificazione è stata blindata con un matematico primo posto, ma la partita di mercoledì è un banco di prova per verificare se i bianconeri sono in grado di reagire alla prima piccola crisi stagionale dopo il pareggio casalingo con il Sassuolo e la brutta sconfitta con la Lazio in campionato.

Tanti dubbi per Sarri

In campionato la Juve non sembra essere la leader incontrastata delle scorse stagioni.

Ci sono dei preoccupanti vuoti in difesa e il centrocampo, senza Khedira e con un Miralem Pjanić a mezzo servizio, non riesce a fare la differenza. La linea mediana della Lazio è sembrata per lunghi tratti nettamente superiore, sia per dinamismo che per concretezza nel gioco. Il tedesco Emre Can non è disponibile per la coppa, perché fuori dalla lista dei convocabili, ma in ogni caso sembra un giocatore poco inserito negli schemi bianconeri, così come Rabiot. Bentancur è infortunato e non sarà della partita e l'uruguaiano è una delle poche note positive di questa stagione.

Naturalmente c'è da tenere in conto anche l'orgoglio del Leverkusen, la squadra tedesca non vorrà lasciare la Champions senza una bella prestazione tra le mura amiche provando ad ottenere quella che, a tutti gli effetti, sarebbe una vittoria di prestigio.

Scelte obbligate a centrocampo

Maurizio Sarri non ha dubbi solo per quanto riguarda l'attacco con tre giocatori davvero in forma, lo stesso Cristiano Ronaldo nella partita di Roma è sembrato uno dei più volitivi. Sapendo di non poter contare su Douglas Costa, perennemente infortunato, deve optare tra i due giocatori argentini, il favorito dovrebbe essere Hiuguain che è rimasto in panchina in campionato e che, pertanto, potrebbe giocare al posto di Dybala.

A centrocampo le scelte sono obbligate, sarà titolare il bosniaco Pjanic anche se non particolarmente in forma e ci dovrebbe essere spazio anche per Rabiot, uno dei punti interrogativi della stagione. In difesa, dove si continua a sentire l’assenza di Chiellini, è probabile un corposo turnover con Rugani che potrebbe essere schierato centrale accanto a Bonucci.

Le probabili formazioni

Il Bayer Leverkusen giocherà con il 4-4-2: Hradecky in porta; in difesa da destra a sinistra dovrebbero andare Retsos, Tah, Bender e Wendell; sulla linea di centrocampo uno schieramento a quattro con Bellarabi, Aranguiz, Demirbay e Diaby; terminale d’attacco il duo Volland-Bailey.

La Juventus giocherà con l’abituale 4-3-1-2: in porta rientra Buffon, voglioso di farsi perdonare l’incidente con il Sassuolo; in difesa potrebbero essere schierati Danilo, Bonucci (o Demiral), Rugani e Alex Sandro; sulla linea mediana ci dovrebbe essere spazio per Cuadrado, Pjanic e Rabiot; Bernardeschi dovrebbe giocare in posizione da trequartista a supporto di Higuain e Cristiano Ronaldo.